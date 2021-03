Die neue Gaming-Show “Teammates” von den Twitch-Streamern Trymacs und Amar feierte am Wochenende seine erfolgreiche Premiere. In der Spitze schauten bis zu 220.000 Fans zu.

Was ist das für eine Gaming-Show? Die Sendung heißt “Teammates” und macht dem Namen alle Ehre. 2 Zweierteams treten in unterschiedlichsten Games gegeneinander an. Generell erinnert das Format an die TV-Show “Schlag den Raab”, hat dabei aber auch ganz eigene, spannende Ansätze.

So gibt es Spiele rund um Allgemeinwissen, aber auch die Gaming-Welt wird mit einbezogen. So haben sich die Kontrahenten in der 6-stündigen Show unter anderem in Call of Duty duelliert.

In der ersten Folge traten Trymacs und Amar als Teammates gegen das Stuttgarter Duo Inscope21 und UnsympathischTV an.

30.000 Eure Preisgeld und 220.000 Zuschauer auf Twitch

So erfolgreich war die Sendung: Gestreamt wurde auf den Kanälen von Trymacs und Amar. Während der Kanal von Trymacs die ersten Stunden übernahm, streamte Amars Kanal die letzten Stunden. Die Zahlen der Show können sich sehen lassen (via sullygnome):

In der Spitze schauten 220.000 Zuschauer gleichzeitig zu

Im Schnitt waren immerhin auf dem Kanal von Trymacs 181.000 Zuschauer dabei

Wie genau lief die Sendung ab? Beeindruckend professionell lieferten sich die beiden Duos über die 6 Stunden ein Duell. Ein eigenes Studio, ein Moderator und ein Kommentator kamen zum Einsatz. Es war ein deutlicher Unterschied zu einem klassischen Stream aus den eigenen 4 Wänden.

Es gab die unterschiedlichsten Spiele, in denen sich die Kontrahenten gemessen haben. Gespielt wurde unter anderem Tischkicker, Fußball-Dart oder die unterschiedlichsten Quizzes zum Allgemeinwissen. Für die einzelnen Spiele gab es dann Punkte und das Team, welches am Ende die meisten Punkte hatte, gewann.

Wer den ersten Teil der Show sehen möchte, kann das auch jetzt noch auf dem Twitch-Kanal von Trymacs machen.

So läuft es für Trymacs und Amar auf Twitch: Die beiden Streamer gehören deutschlandweit zu den größten Kanälen auf Twitch. Trymacs profitierte zuletzt



Amar ist ebenfalls ein Schwergewicht auf Twitch. Er landet auf Platz 6 in Deutschland, wenn man sich die Watch-Time der letzten 90 Tage anschaut. Im Schnitt hat Amar über 14.000 gleichzeitige Zuschauer und landet auch damit deutschlandweit auf Platz 6. Die beiden Streamer gehören deutschlandweit zu den größten Kanälen auf Twitch. Trymacs profitierte zuletzt ganz groß vom Hype rund um Pokémon-Karten. Beim Öffnen alter Pokémon-Booster schauten ihm teilweise über 200.000 Zuschauer gleichzeitig zu. Durch diesen Hype hatte Trymacs zeitweise die meisten Subscriber weltweit und hat aktuell die höchste Watch-Timer aller deutschen Streamer.

Twitch Deutschland orientiert sich an TV-Shows

Das ist interessant: Es ist nicht die erste Show von Twitch Deutschland, die an eine Fernsehsendung erinnert. So startete im Sommer 2020 der Streamer Knossi zusammen mit Sido das Angelcamp, was damals sogar einen Zuschauerrekord aufstellte. Danach folgte noch das Horrorcamp, was diesen Rekord erneut brach.

Generell zeigt sich, dass die deutschen Streamer immer häufiger weg vom klassischen Stream gehen und oft eine viel größere Show veranstalten.

Diese Wendung sieht man nun auch an der Sendung “Teammates”. Dort wurde eine aufwendige Show auf die Beine gestellt, die ein großes Team im Hintergrund erfordert.

So läuft das bei den englischen Streams: Englischsprachige Streamer beschränken sich oft auf ihre eigenen Streams und machen daraus keine riesige Show. Dadurch sind sie allerdings meist nicht weniger erfolgreich. Sie streamen oftmals aus ihren eigenen 4 Wänden und beschränken sich dabei auf die Mittel dort.

In den USA sind die Streamer aber häufig auch über Twitch hinaus bekannt und echte Stars. Der ehemals größte Streamer der Welt, Ninja, war beispielsweise Teil von der US-Sendung “The Masked Singer” oder durfte bei der großen Silvester-Feier auf dem New Yorker Time Square auftreten.

Der deutsche Twitch-Streamer Knossi ist sogar noch einen Schritt weitergegangen. Er bekam eine eigene TV-Show auf RTL, die sogar von Stefan Raab produziert wird. Wie diese Sendung bei den Zuschauern ankommt, zeigen wir euch hier:

