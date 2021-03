Der deutsche Twitch-Streamer Jens “Knossi” Knossalla ist neuerdings auch im Fernsehen zu sehen. Dort läuft es aber für den Streamer und seine TV-Show “Täglich frisch geröstet” gar nicht gut.

So steht es aktuell um Knossi: Für den Streamer ging es in den letzten Monaten stetig bergauf:

Im Sommer 2020 stellte er zusammen mit Rapper Sido und dem Angelcamp einen neuen deutschen Zuschauerrekord auf Twitch auf.

Den brach er selbst nochmal, als er und Sido das Horrorcamp rund um Halloween 2020 veranstaltete – Dort schauten in der Spitze über 300.000 Leute gleichzeitig zu.

Im Januar ging es dann sogar ins Fernsehen – Knossi wurde Moderator der TV-Show “Täglich frisch geröstet”, die von Stefan Raab produziert wird.

Nun, etwa einem Monat nach der ersten eigenen Show von Knossi, sieht die Zukunft seiner Sendung auf RTL gar nicht mehr so gut aus. Die Quoten überzeugten meist nicht und es gab Kritik an seiner Show.

Neuer Sendeplatz und schlechte Quoten

Was ist das für eine TV-Show? “Täglich frisch geröstet” wird von Stefan Raab und RaabTV produziert. Es ist eine klassische Late-Night-Show, die ein Stand-Up zum Beginn und diverse Gesprächsgäste beinhaltet. Knossi ist dabei der Moderator, der die Sendung leitet und die Gäste interviewt.

Die Sendung läuft erst seit der 2. Staffel mit Knossi. Zuvor gab es immer wechselnde Modeartoren, die durch die Sendung führten.

Wer ist Knossi? Jens Knossalla war 2020 einer der großen Durchstarter auf Twitch. Bereits 2019 wurde er durch Glücksspielstreams für die breite Masse bekannt. Damals tauchte der dort noch kleinere Streamer oftmals in den Streams von MontanaBlack auf, was ihm zusätzlich Bekanntheit verschaffte.



2020 organisierte er zusammen mit den Rappern Sido und Manny Marc und dem YouTuber UnsympathischTV dann das Angelcamp, was ein voller Erfolg wurde. Dort trafen sich die 4 Kumpel zu einem Angelwochenende, wo zusätzlich noch weitere bekannte Streamer und Musiker eingeladen wurden. Damals wurde



So läuft es momentan: 10 Sendungen, die von Knossi moderiert worden sind, gab es bereits. Die Einschaltquote sank dabei meist. Während bei der ersten Folge noch 1,03 Millionen Zuschauer zusahen, waren es bei Folge 8 nur noch 0,50 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von 3,3 %.

Mittlerweile zeigt die Kurve wieder nach oben. Bei Folge 10 sahen wieder 1,03 Millionen Zuschauer zu. Es bleibt abzuwarten, ob das nur eine einmalige Sache war oder ob die Zahlen nun tatsächlich wieder nach oben gehen.

Grund dafür könnte auch sein, dass RTL den Sendetermin für die Show verlegt hatte. Sie wurde nun erstmalig in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:05 Uhr ausgestrahlt – eine Sendeplatz, der offenbar besser zur Show passte. Zuvor lag der Termin am Dienstagabend um 23:15 Uhr. Dazu kommt ein weiterer Sendeplatz am Donnerstag um 23:15 Uhr, der aber weiterhin Bestand hat.

So kommt die Sendung an: Als Twitch-Star im TV kommt Knossi offenbar nicht bei jedem Zuschauer gut an. Dafür reicht ein Blick auf die Zuschauerzahlen, aber auch auf die Kommentare unter den YouTube-Videos zur Sendung.

Unter einem der neusten Video zu Show heißt es beispielsweise:

“Knossi bringt die Witze eigentlich ganz gut rüber, aber die Witze sind halt komplett scheiße”

“Ich war schockiert, als ich am Anfang sah, dass Raab anscheinend in der Jury sitzt! Das ist wohl nicht wahr, oder? Bei so einem Scheiß. Raab war Legende für mich! Und warum bei RTL? Er hat das doch immer gehasst.”

“Kurz und knapp… Lieber Herr Raab, mach es selber, oder lass es sein. Knossi ist ein cooler Typ, keine Frage aber kein Typ für eine Late Night Show.”

Es werden mehrere Punkte bei der Sendung kritisiert. Oft gibt es den Vergleich zu Raabs Sendung TV Total. Der Aufbau der beiden Sendungen ist ähnlich und viele Zuschauer sehen Knossi nicht in der Rolle von Stefan Raab.

Ansonsten gibt es Kritik an den Witzen der Show. Knossi versuche sie zwar gut rüberzubringen, doch die Witze seien einfach nicht lustig.

Was bedeutet das für die Sendung? Aktuell läuft noch die 2. Staffel von “Täglich frisch geröstet”. Bis Ende März sollen aber aller Termine davon abgedreht sein.

Bisher ist die Frage noch nicht öffentlich geklärt, ob eine 3. Staffel der Sendung stattfinden soll.

Wie läuft es für Knossi auf Twitch? Trotz der Fernsehkarriere ist Knossi weiterhin auf Twitch aktiv. In den letzten 30 Tagen war er 38 Stunden auf Twitch live und hatte im Schnitt 12.300 gleichzeitige Zuschauer. Damit landet er deutschlandweit auf Platz 7 (via Nindo).

Die Zahlen sind hier durchaus solide, doch auch hier ist ein Abwärtstrend zu erkennen. In den letzten 365 Tagen hatte er im Schnitt über 40.000 Zuschauer – dort sind dann aber auch die Rekord-Streams vom Angel- und Horrorcamp berücksichtigt.

Es bleibt also spannend beim Streamer und seiner TV-Show. Weitere erfolgreiche Streamer haben wir hier für euch aufgelistet:

