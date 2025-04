Ein MMORPG für Solospieler will echte Spieler simulieren, erschuf dabei versehentlich einen entblößten Leeroy Jenkins aus WoW

Das Solospieler-MMORPG Erenshor startete erst kürzlich auf Steam. Der Titel simuliert andere Spieler, die als NPCs herumlaufen. Sie sollen wie echte Menschen wirken. Doch ein NPC war genauso verrückt wie ein berühmter Spieler aus World of Warcraft.

Was ist mit den anderen Spielern? Erenshor wirkt zwar so, als wäre es ein MMORPG, doch die anderen Spieler sind alle simuliert. Jeder NPC hat seine eigene Ausrüstung und Persönlichkeit. Die künstlich erschaffenen Spieler können euch sogar im Chat ansprechen oder eine Gilde mit euch gründen. Das MMORPG für Solospieler ist deshalb so konzipiert, dass ihr es vollkommen alleine spielt.

Die ersten Wertungen auf Steam zeigen, dass Spieler mit dem Titel zufrieden sind. Doch der Entwickler von Erenshor hat wohl versehentlich einen NPC erschaffen, die wie der bekannteste Spieler aus World of Warcraft handelt.

NPC aus Erenshor ist wie Leeroy Jenkins

Was ist das für ein besonderer NPC? Wie der Entwickler gegenüber GamesRadar+ verriet, meldeten Spieler einen besonders auffälligen NPC. Der simulierte Spieler vermieste den echten Fans die Dungeon-Erfahrung.

Sie bereiteten sich mit ihrer Gruppe auf einen Dungeon-Boss vor, als plötzlich ein NPC aus der Gruppe auf den Boss zustürmte – nackt und ohne Ausrüstung. Nach dem Angriff zog es den Boss natürlich auf die Gruppe, die noch nicht vollständig vorbereitet war.

An wen erinnert das Verhalten? Der simulierte Spieler erinnert vom Verhalten her an Leeroy Jenkins. Er war ein Paladin aus World of Warcraft, der mit seiner Gilde in der „Oberen Schwarzfelsspitze“ auf Beutezug ging.

Dort ist viel Geschick und taktisches Vorgehen nötig, denn es gibt einen Raum voller Dracheneier, die bei Kontakt schlüpfen. Während der Taktikbesprechung stürmte jedoch der Spieler namens Leeroy Jenkins in den Raum und rief dabei seinen Namen.

Er öffnete sämtliche Eier, was zu Panik in der Gilde und der gesamten Auslöschung führte. Als Leeroy Jenkins zur Rede gestellt wurde, entgegnete er, dass er wenigstens ein Hühnchen habe.

Leider ist heute klar, dass das Video eingeübt wurde und dementsprechend nur ein Fake war. Doch diese Aktion brannte sich so in das Gedächtnis der Spieler, dass Leeroy Jenkins auch einigen Gamern ohne WoW-Kenntnisse ein Begriff ist.

Was passiert mit dem „Leeroy Jenkins“ aus Erenshor? Der Entwickler versuche, solche Events weiterhin zu reduzieren. Seinen Fokus liegt aktuell allerdings auf der Verbesserung der Benutzeroberfläche und Quality-of-Life-Verbesserungen. Es besteht also immer noch eine Chance, dass ihr dem Leeroy-Jenkins-NPC in Erenshor begegnet.

