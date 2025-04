Neues Spiel auf Steam ist das MMORPG für alle, die sich nicht nach anderen Leuten richten wollen – Hat 93 % positive Reviews

Ein neues Spiel auf Steam richtet sich an MMORPG-Fans, die keine Zeit haben, sich nach den Plänen anderer zu richten. Das kommt bei den Spielern sehr gut an – 93 % der Reviews fallen positiv aus.

Was ist Erenshor für eine Art von Spiel? Erenshor ist ein „Singleplayer-MMORPG“: Da die Bezeichnung für „Massive Multiplayer Online Role-Playing Game“ steht, klingt das erst einmal ziemlich paradox.

Wirft man allerdings einen Blick auf die Steam, ist der Einfluss klassischer MMORPGs wie RuneScape und EverQuest kaum zu übersehen.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Die Spielwelt von Erenshor teilt ihr euch mit sogenannten „SimPlayers“: Das sind simulierte Spieler, die ihre eigene Persönlichkeit und Motivation haben. Sie benutzen sogar den Chat, um mit euch zu reden. Mit ihnen bildet ihr Gilden, treibt Handel und schließt Raids ab, wo ihr euch auch mal um den vom Boss gedroppten Loot streitet – ganz klassisch eben.

Die anderen Spieler sollen sich daran erinnern, wie ihr sie behandelt und ihr Verhalten euch gegenüber entsprechend anpassen. Das Spiel ist von Grund auf so konzipiert, allein gespielt zu werden. Daher soll es auch in Zukunft keinen Multiplayer geben.

MMORPG-Sim überzeugt Spieler auf Steam

Bei den Spielern kommt das Einzelspieler-MMORPG bereits sehr gut an: Die rund 550 Reviews auf Steam fallen zu 93 % positiv aus.

„Ich stecke jetzt in einer seltsamen parasozialen Beziehung mit ‘Blademan’. Er ist der toxischste Tank, der mir je begegnet ist“, schreibt Poorstacy und ergänzt scherzhaft: „Es gibt keine simulierten Spieler in diesem Game – es ist nur der Dev, der jeden einzelnen von ihnen steuert.“ (via Steam)

Jaarka schreibt: „Erenshor ist ein Liebesbrief an die ersten MMOs der späten 90er und frühen 2000er. Es hat simple Mechaniken, die immer noch fesseln, und das SimPlayer-Konzept ist echt spaßig und sorgt dafür, dass sich die Welt von imaginären Spielern ‘gelebt’ anfühlt.“ (via Steam)

Erenshor ist das „MMORPG“ für alle, die Fans der Klassiker sind, aber zu ihren eigenen Bedingungen spielen wollen. Wer wenig Zeit hat und daher nicht regelmäßig online sein kann, wird hier nicht aus jeder Gruppe geworfen und gerät auch nicht ins Hintertreffen.

Kommt ein Einzelspieler-MMORPG für euch in die Tüte? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. En anderes MMORPG erlebt derweil wieder einen Zuwachs an Spielern auf Steam – und das 20 Jahre nach Release. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel: Ein MMORPG mit 89 % auf Metacritic hat zu Ostern einen neuen Höhenflug auf Steam und das 20 Jahre nach Release