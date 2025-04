Ein MMORPG mit 89 % auf Metacritic hat zu Ostern einen neuen Höhenflug auf Steam und das 20 Jahre nach Release

Vor 20 Jahren erschien das erste Guild Wars. Zur Geburtstagsfeier, die auf die Osterzeit fällt, gehen die Spielerzahlen auf Steam noch einmal richtig steil.

Was ist das für ein Spiel? Guild Wars ist ein Online-Rollenspiel des Entwicklers ArenaNet und erschien am 26. April 2005. Auf Metacritic erreicht Guild Wars einen Metascore von 89/100 Punkten. Der User-Score des Spiels fällt mit 8,2/10 Punkten ebenfalls sehr gut aus. Es folgten mehrere Erweiterungen zum Spiel sowie eine Fortsetzung im Jahr 2012.

Hier seht ihr einen Trailer zur Guild-Wars-Erweiterung „Eye of the North“:

So viele Spieler hatte Guild Wars auf Steam lange nicht

Das erste Guild Wars wird bis heute von den Entwicklern supportet: Daher findet darin auch ein besonderes Event zur Feier des 20. Jubiläums statt. Für viele Spieler ist diese ein Grund, wieder einen Blick in das Spiel zu werfen:

Guild Wars ist nicht nur über einen eigenen Launcher spielbar, sondern auch über Steam – dort haben innerhalb der letzten Jahre allerdings nur um die 200 Leute gleichzeitig gespielt. (via steamdb.info)

Seit dem 15. April sind die Spielerzahlen wieder enorm angestiegen: Inzwischen hat das Spiel einen neuen Peak von fast 700 gleichzeitigen Spielern auf Steam erreicht.

Guild Wars knackt damit nicht den Spielerrekord von 2011 – da waren es im Juli rund 1.300 gleichzeitige Spieler auf Steam. Trotzdem stellt dies eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Jahren dar.

Die Jubiläumsfeier findet im Kloster von Shing Jea sowie in Außenposten in ganz Tyria statt: Sprecht etwa mit Hauptmann Li Sah, um in der Drachenarena an einer Partie Dodgeball teilzunehmen. Alternativ wendet ihr euch an den Rollkäfertrainer, um euer Glück beim Rollkäferrennen zu versuchen.

Während der Feier gibt es besondere Gegenstände zu sammeln und einen neuen Waldläufer-Tiergefährten, den Jagdhund des Balthasar. Um letzteren zu ergattern sprecht ihr mit Ceira, dem Feuer verschworenen.

Die Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag haben bereits am 15. April 2025 begonnen und laufen bis zum 6. Mai. Die Jubiläumsfeier ist ein separates Event und beginnt erst am 22. April, läuft aber ebenfalls bis zum 6. Mai.

Habt ihr bereits an den Feierlichkeiten zu 20 Jahren Guild Wars teilgenommen? Schreibt uns eure Eindrücke dazu gerne in die Kommentare. Wer frisch in das MMORPG-Genre einsteigen will, ist bei der Guild-Wars-Reihe gut aufgehoben: Guild Wars 2 ist für uns eines der 5 besten MMORPGs für den Einstieg.