Die 5 besten MMORPGs für den Einstieg

Die Fantastischen Vier genießen in New York hohes Ansehen und Reed und Sue erwarten ein Kind. Doch eine weibliche Silver Surfer verkündet dem Planeten den Untergang.

The Fantastic Four: First Steps – Der neue Marvel-Film erscheint am 25. Juli im Kino

Moderne Online-Rollenspiele sind lange nicht so gnadenlos und potenziell frustrierend, wie es noch in den altehrwürdigen Pionierzeiten der Fall war. Dennoch kann der Einstieg in ein MMORPG aufgrund seines enormen Umfangs, den komplexen Systemen und den Freiheiten der offenen Welt buchstäblich überwältigend sein. Vor allem, wenn man das allererste Mal ein Online-RPG ausprobiert.

MMORPGs sind umfangreich, komplex und voller Systeme. Mit welchem Online-Rollenspiel sollte man am besten in das Genre einsteigen? MeinMMO präsentiert euch 5 MMORPGs aus 2025, die sich Einsteiger für ihr erstes Mal anschauen können.

