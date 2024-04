Enormer Preisnachlass für Gamer! Ryzen-Mainboard um 40% bei Amazon rabattiert

Schnappt euch das Ryzen-Mainboard bei Amazon im Angebot und zimmert euch ein neues Gaming-System zusammen. Auf geht’s!

Das MSI MPG B550 ist ein ATX-Mainboard, das optimal für AMD Ryzen 5000er-Prozessoren geeignet ist. Durch die Unterstützung der PCIe 4.0 Technologie könnt ihr mit diesem Herzstück einen starken PC errichten oder zumindest einen fulminanten Zweitrechner bauen. Spart jetzt 40% und zahlt nur 118,50€ statt 199€.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet PCIe 4.0 PCIe 4.0 steht für Peripheral Component Interconnect Express Version 4.0 und ist eine Schnittstelle für die Verbindung von Hardwarekomponenten in einem Computer. PCIe 4.0 bietet eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit im Vergleich zu früheren Versionen, was zu einer verbesserten Leistung und Effizienz führt. Diese Schnittstelle wird hauptsächlich für Grafikkarten, SSDs und andere Erweiterungskarten verwendet. Was ist ein ATX-Mainboard? Ein ATX-Mainboard ist ein Mainboard, das dem ATX-Formfaktor entspricht. ATX steht für Advanced Technology Extended und ist ein Standard für die Größe und Anordnung von Komponenten auf einem Motherboard. ATX-Mainboards sind in der Regel größer als andere Formfaktoren wie Micro-ATX oder Mini-ITX und bieten mehr Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Hardwarekomponenten wie Grafikkarten, RAM, Festplatten usw. Sie sind weit verbreitet und werden in den meisten Desktop-Computern verwendet. Was bedeutet Audio-Codec beim Mainboard? Ein Audio-Codec auf einem Mainboard ist ein integrierter Chip, der für die Verarbeitung von Audiosignalen zuständig ist. Der Audio-Codec wandelt digitale Audiodaten in analoge Signale um, die über Lautsprecher oder Kopfhörer wiedergegeben werden können. Er ist auch für die Aufnahme von analogen Audiosignalen verantwortlich und kann diese in digitale Daten umwandeln.

Pro und Contra im Vorfeld

Pro Benutzerfreundliche BIOS-Oberfläche

PCIe 4.0 für M.2 und Grafikkarte

Ausgezeichnete Kühlung und Konstruktion

Hervorragende Preis/Leistung Contra Audio-Codec könnte besser sein

Nur eine HDMI-Schnittstelle

Ein kräftiges Ryzen-Mainboard

Verbaut eine starke Ryzen-CPU der dritten Generation, unter anderem den mächtigen Ryzen 9 5950x, der aktuell selbst in 4K-Gaming immer noch locker mitschwimmen kann und allerlei Anwendungen gewachsen ist.

Dieses Herzstück unterstützt die DDR4-RAM-Technologie, mit einer Speichergrenze von 128GB und Geschwindigkeit von 4400MHz. Dies ist durchaus schnell für die vorherige Technologie. Zwar wird DDR5 immer günstiger, liefert euch beim Gaming aber kaum Pluspunkte und eignet sich eher für hungrige Anwendungen oder im Bereich der Entwicklung. Demzufolge macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr euch dieses Mainboard hauptsächlich fürs Gaming beschafft.

Das Ryzen-Mainboard ist langlebig und flexibel

Obendrein verfügt diese Komponente über USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse, die schnelle Datenübertragungsraten ermöglichen. Mit seinem ATX-Formfaktor passt es für euch in die meisten PC-Gehäuse und bietet genügend Platz für Erweiterungen und Upgrades.

Ein weiterer Vorteil ist seine robuste Konstruktion, weswegen ihr euch sicher sein könnt, dass dieses Mainboard lange für euch durchhält. Ihr könnt übrigens auch RGB-Beleuchtungseffekte kreieren, um eurem Zimmer eine gewisse Atmosphäre zu verleihen.

