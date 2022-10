Das große Weltraum-MMO Elite Dangerous spricht mit uns über die Zukunft: „Euer Leiden fängt gerade erst an“

Elite Dangerous begeistert schon seit einigen Jahren tausende Spieler. Im Moment ist dort viel los und mit neuen Updates und einer frischen Story bereiten sich die Entwickler auf die Zukunft vor. MeinMMO sprach mit dem Chef-Entwickler über das, was kommt.

Das Weltraum-MMO Elite Dangerous gilt für viele Fans als die aktuelle Konkurrenz zum heiß erwarteten Star Citizen, vor allem, da es jetzt schon vollumfänglich spielbar ist.

2021 erschien mit Odyssey die große Erweiterung für Elite Dangerous, welche das Spiel grundlegend verändert hat. Ein großes Feature des Spiels waren damals die „Space Legs“, also die Möglichkeit, auf Planeten zu landen und aus dem Schiff auszusteigen.

In den vergangenen zwei Jahren wurde im Spiel dazu eine große Story erzählt, die „Azimuth Saga“, die im August 2022 abrupt endete. Eine Waffe, die eine außerirdische Spezies namens Thargoiden eigentlich vernichten sollte, machte sie stattdessen zu einer Gefahr, die das ganze Universum verschlingen kann.

Seitdem sehen sich die Spieler mit seltsamen Objekten im Spiel konfrontiert, wie die Kollegen der GameStar berichten. Jetzt startet das „Aftermath“ mit einer neuen Bedrohung und hat offenbar viel im Gepäck. Lead Game Designer Luke Betterton beantwortete uns einige Fragen dazu.

Ein großer Schritt in der aktuellen Story von Elite Dangerous war das Abfeuern der Proteus-Welle. Hier das Cinematic dazu:

„Spekulation ist Teil der Freude“

MeinMMO: Warum hat die Waffe, welche die Thargoiden eigentlich besiegen sollte, sie stattdessen weiterentwickelt?

Luke Betterton: Wir behalten viele Sachen noch für uns im Moment. Ein Teil dessen, was gerade passiert, ist zusammenzusetzen, was genau passiert ist und wie es die Welt des Spiels beeinflusst. Das umfasst die genaue Natur dessen, was es für die Thargoiden bedeutete, als die Waffe abgefeuert wurde.

Im Moment fokussieren wir uns darauf, den Status Quo zu erkunden, der durch die Thargoiden verändert wurde und wie sich das auf die Veränderungen in ihrem Verhalten übertragen lässt. Mehr narrativer Kontext zu dem, was passiert ist und was als nächstes passiert, kommt noch ins Spiel. Wir können nur noch nicht sagen, wann.

MeinMMO: Was genau ist diese Anomalie und wann werden Spieler mehr über sie herausfinden können?

Luke Betterton: Wir können noch nichts über die exakte Natur der Anomalie sagen. Die ist ein Mysterium, das wir absichtlich den Spielern überlassen. Die Spekulation ist Teil der Freude.

Was wir sagen können, ist, dass wir genau wissen, worum es sich handelt und wir planen schon seit geraumer Zeit darauf hin. Bleibt dran. Da passieren interessante Sachen in Elite Dangerous und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mitzumachen, wenn ihr Teil der großen Erzählung sein wollt.

„Wir haben viel aus Odyssey gelernt“

MeinMMO: Odyssey hatte einige gute Reviews, aber auch Spieler, welche die neuen Features nicht mochten oder Probleme mit der Performance hatten. Was habt ihr daraus für Aftermath gelernt?

Luke Betterton: Im Endeffekt haben wir die Probleme unterschätzt, die einige Spieler mit dem Odyssey-Launch haben würden. Wir wussten, dass wir das verbessern müssen und genau darum haben wir die letzten 16 Monate darauf verwendet, die Erfahrung der Spieler in Odyssey mit Updates für Performance, UI und vielen anderen Features zu verbessern – nicht zu vergessen die hinzugefügten Gameplay-Erfahrungen wie das Innere der Flotten-Träger. Wir haben die Odyssey-Erfahrung seit Launch signifikant verbessert und viel daraus gelernt.

Was ihr im Spiel mit Aftermath in zukünftigen Updates für Elite Dangerous seht, ist mehr ein Fokus auf das Narrative und Gameplay-Features, welche die Story unterstützen, die wir erzählen. Wir sind jetzt darauf fokussiert, das allgemeine Gameplay von Elite Dangerous zu erweitern als Teil dieses größeren Story-Bogens im Spiel. Dazu suchen wir neue Wege, unsere Spieler zu begeistern. Was ihr in Update 13 gesehen habt, war wirklich nur der Anfang. Wir freuen uns auf das, was mit dem nächsten Update 14 und darüber hinaus kommen wird.

MeinMMO: Was sind die besten neuen Features im aktuellen Update, die in Zukunft weiter ausgebaut werden?

Luke Betterton: Mit Update 13 habt ihr die ideale Version dessen gesehen, wie Spieler die Erzählung von Elite Dangerous erleben sollen. Sie konnten sich einloggen, nachdem die Proteus-Welle aktiviert wurde, sie im Cinematic sehen und dann die Nachwehen in HIP 22460 selbst entdecken – mit zahllosen zerstörten Schiffen und den Thargoiden, die alles aggressiv angreifen.

Das ist unsere perfekte Version eines großen Story-Moments in Elite: Wir versuchen, mehr zu zeigen als zu erzählen und wir wollen, dass sich die Gameplay-Erfahrung basierend auf den Drehungen und Windungen der Narrative ändert. Wir sind sehr stolz auf das, was wir in Update 13 abgezogen haben und wir wollen auf jeden Fall mehr davon in Zukunft.

MeinMMO: Wie viele Spieler werden tatsächlich zusammenarbeiten müssen, um den neuen Gefahren zu trotzen?

Luke Betterton: Es ist zu früh, um hier ins Detail zu geben, aber wie Spieler in Elite Dangerous zusammenarbeiten, ist enorm wichtig für jeglichen Contest, der im nächsten Jahr ins Spiel kommt.

„Eine Apokalypse ist eine interessante These“

MeinMMO: Es gab Gerüchte, dass Elite Dangerous 10 Jahre lang laufen sollte. Das wären noch 2 Jahre von jetzt an. Bereitet ihr euch auf eine Apokalypse vor?

Luke Betterton: Es ist wahr, dass Elite Dangerous schon seit einer Weile da ist. Aber es ist zu früh, um etwas jenseits von 2023 zu diskutieren. Jetzt geht es in Aftermath um die Thargoiden-Krise. Erwartet, dass diese ihre nächste Stufe in Update 14 erreichen wird, welches ein weiterer, großer Moment in der Erzählung sein wird. Wir haben schon gesehen, wie sich Thargoiden verhalten wie nie zuvor. Die Narrative ist ein Schlüsselpunkt für Elite Dangerous 2023 – mit den Thargoiden als Herzstück.

Ansonsten haben wir schon im Mai verraten, dass wir eine grundlegende Überarbeitung für 2023 planen. Das ist noch in Arbeit und wir wollen nächstes Jahr mehr dazu verraten.

Eine Apokalypse ist eine interessante These. Wir würden niemals verraten, was nächstes Jahr in der Story von Elite Dangerous passiert. Wir wollen, dass Spieler das im Spiel selbst entdecken. Aber Community-Theorien darüber, was als nächstes passiert, sind aufregend. Da wir genau auf unsere Spieler und ihre Reaktionen achten, erlaubt uns das manchmal, Erwartungen umzustürzen, wenn wir den Plot unserer Geschichte planen.

MeinMMO: Plant ihr, den Konsolen-Support wieder aufzunehmen?

Luke Betterton: Wir verstehen, dass Konsolenspieler enttäuscht sind über die Entscheidung, die Odyssey-Entwicklung für diese Plattformen einzustellen und uns auf die PC-Entwicklung zu fokussieren. Diese Entscheidung wurde mit Blick darauf getroffen, die Ressourcen angemessen zu verteilen, um Elite Dangerous auf dem PC über lange Zeit unterstützen zu können. Wir können sonst nichts zu Elite Dangerous auf Konsolen mit euch teilen.

Wir sollten aber erwähnen, dass das Console Copy Portal entworfen wurde, um Konsolenspielern dabei zu helfen, sich uns auf dem PC anzuschließen, wenn sie können. Diese Initiative existiert, um Konsolenspielern einen relativ leichten Weg zu öffnen, die Zukunft von Elite auf dem PC zu genießen ohne zusätzliche Kosten. Wir sehen schon große Zahlen von Spielern, die ihre Reise rüber antreten. Wir erkennen, dass das nicht das Gleiche ist wie weitere Unterstützung für Konsolen, aber es war uns enorm wichtig, das richtigzustellen.

„Das Finale ist nur der Anfang eures Leidens“

MeinMMO: Was passiert, nachdem die Spieler durchlitten haben, was auch immer sie gerade erwartet?

Luke Betterton: Wir werden sie noch mehr durchleben lassen. Das Finale der Azimuth-Saga ist nur der Anfang ihres Leidens! Mehr sagen wir dazu nicht.

MeinMMO: Wann können wir Elite Dangerous auf VR erwarten, oder uns dort zumindest unsere Schiffe ansehen?

Luke Betterton: Wir können gerade nichts zu VR sagen.

MeinMMO: Welche neuen Schiffstypen sind für die Zukunft geplant?

Luke Betterton: Auch dazu können wir aktuell nichts sagen.

MeinMMO: Danke für die Antworten!

