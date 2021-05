Elite Dangerous Odyssey ist da: Spieler sehen großes Potenzial, wenn die Server-Probleme nicht wären

Mit Odyssey hat die PC-Version des Weltraum-Spiels Elite Dangerous eine neue Erweiterung bekommen. Mit dieser liefert ihr euch auf Planetenoberflächen heiße Shooter-Gefechte. Wir schauen uns an, wie das Addon bei den Spielern ankommt.

Was bietet Odyssey? Man könnte sagen, dass Odyssey aus Elite Dangerous fast schon ein neues Spiel macht. Es ist möglich, auf Planeten zu landen, aus eurem Schiff auszusteigen und zu Fuß die Landschaft zu erkunden. Darüber hinaus gibt es Missionen, die ihr auf den Planeten erledigen müsst.

Diese Missionen führen euch beispielsweise zu Basen, in denen ihr bestimmte Güter stehlen müsst. Dabei stellen sich euch natürlich die Wächter in den Weg. So entstehen schnelle und actiongeladene Shooter-Kämpfe.

Elite Dangerous bekommt mit Odyssey also etwas, auf das auch das heiß erwartete Star Citizen setzt: Die Möglichkeit, Raumflüge und Planetenerkundung zu kombinieren – natürlich mit Raumschlachten und Shooter-Gefechten.

So sieht das aus:

Elite Dangerous macht einen auf Ego-Shooter

Seit wann ist das Addon verfügbar? Odyssey steht den Spielern seit dem 19. Mai zur Verfügung. Es handelt sich um eine kostenpflichtige Erweiterung, die ihr euch für 34,99 Euro zulegen dürft. Vorerst nur für PC. Die Fassung für Xbox One und PS4 soll im Herbst folgen.

Was ist das Problem bei Odyssey? Das Addon spaltet vorerst die Community. Denn es kamen so viele Neuerungen hinzu, dass die Odyssey-Version mit der vorherigen Horizons-Fassung inkompatibel ist – es sei denn, Besitzer von Odyssey schalten in einen Horizons-Modus und verzichten auf die neuen Features.

Diese Spaltung der Community soll aber nicht von Dauer sein. Die Entwickler gaben bereits an, dass sie zum Release der Konsolenfassung des neuen Addons alle Spieler wieder zusammenführen wollen.

Wie kommt die Erweiterung an? Odyssey hat aktuell noch mit einigen Startproblemen zu kämpfen. Direkt bei Launch kamen die Spieler zunächst nicht auf die Server. Als dies aber endlich klappte, war von heftigen Lags die Rede. Auch soll es noch Probleme mit dem Horizons-Modus geben. Aktuell scheinen immer wieder Wartungsarbeiten an den Servern stattzufinden, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Wer es geschafft hat, zu spielen, der berichtet aber von einem beeindruckenden Erlebnis. Die Landungen auf den Planeten, das Erkunden und die Shooter-Gefechte sollen sich sehr gut anfühlen. Fehlen nur noch die Optimierungen, damit auch alles rund läuft. Hier lest ihr einige Stimmen aus der Community:

OLD JOJO ist begeistert (via Steam): “Ein exzellenter Konkurrent für Star Citizen. Fehlt nur noch die Optimierung.”

CMDR_Rayven_Niunda schreibt (via reddit): “Ich bin beeindruckt, wie gut das “On-Foot”-Gameplay ist, die Handhabung und das Schießen, die Verwendung der Werkzeuge. Meiner Meinung nach hatte Elite Dangerous schon immer die beste Schiffs-Mechanik. Obwohl ich nicht erwartet habe, dass das “On-Foot”-Gameplay perfekt ist, übertrifft es meine Erwartungen.”

“OZeT beklagt sich über die Performance (via Steam): “Die Performance ist Mist, ich will eine Rückerstattung!”

AMDDesign hat einen besonderen Kritikpunkt (via reddit): “Das UI ist Mist. Ich bin wirklich nicht wählerisch, wenn es um UIs in Spielen geht, ich kann mit den meisten bizarren HUDs und Menüs umgehen, aber Mann. Elite Dangerous hat sicher eines der verworrensten und chaotischsten UIs, die ich je gesehen habe.”

Man kann also zusammenfassend sagen, dass Odyssey derzeit noch ein paar Probleme hat, an denen die Entwickler aber arbeiten. Läuft es, dann machen die Shooter-Elemente aber richtig Spaß.

Konntet ihr das Odyssey-Addon von Elite Dangerous schon ausprobieren? Was haltet ihr davon?

