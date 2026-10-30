Elder Scrolls 6 soll in einer altbekannten Provinz spielen und ihr könnt sie sogar jetzt schon erkunden

Nach einer Ewigkeit ohne Neuigkeiten gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen von Elder Scrolls 6 – auch wenn es nur Gerüchte sind. Angeblich geht es in eine altbekannte Provinz und im MMORPG zum Universum könnt ihr die jetzt schon besuchen.

Was gibt es Neues zu Elder Scrolls 6? The Verge veröffentlichte am 29. Oktober 2026 einen Artikel, in dem angebliche Pläne zur Ankündigung von The Elder Scrolls 6 vorgestellt werden. Angeblich könnte es schon im November 2026 soweit sein und wir bekommen endlich neue Informationen zum heiß erwarteten Skyrim-Nachfolger. Und auf Instagram befeuert Bethesda die Gerüchte jetzt auch noch.

Laut den Informanten von The Verge soll das nächste Spiel The Elder Scrolls VI: Sentinel heißen. Sentinel ist eins der größten Königreiche der Provinz Hammerfell und grenzt direkt an Himmelsrand (Skyrim), Hochfels und Cyrodiil an. Wenn das stimmt und Hammerfell das neue Setting von Elder Scrolls 6 wird, geht es für die Spieler in altbekannte Gefielde:

Hammerfell ist eine der bisher am meisten besuchten Provinzen des In-Game-Kontinents Tamriel und auch eine der größten. Es ist teilweise Schauplatz von The Elder Scrolls 1: Arena, The Elder Scrolls 2: Daggerfall und dem MMORPG The Elder Scrolls Online. Wer also jetzt schon einen ersten Vorgeschmack haben möchte, kann sich einloggen und direkt erkunden und MeinMMO hat für euch sogar eine Karte dazu.

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Durch Hammerfell reisen im MMORPG

Was braucht ihr, um Hammerfell in ESO zu erkunden? The Elder Scrolls Online ist leider nicht komplett kostenlos, ihr braucht aber kein Abo dafür, sondern müsst es nur einmal kaufen:

Hammerfell selbst ist aber mittlerweile komplett im Base-Game verfügbar: Vor ein paar Monaten kündigte Bethesda an, die ursprünglich kostenpflichtigen Erweiterungen Schritt für Schritt für alle Spieler verfügbar zu machen. Aktuell werden schrittweise The Elder Scrolls Online ist leider nicht komplett kostenlos, ihr braucht aber kein Abo dafür, sondern müsst es nur einmal kaufen: Auf Steam bekommt ihr die Basis-Version zum Beispiel für 19,99 Euro. Die Deluxe-Version inklusive zusätzlicher Inhalte, die als DLC oder Kapitel eingeführt wurden, kostet hingegen 59,99 Euro.: Vor ein paar Monaten kündigte Bethesda an, die ursprünglich kostenpflichtigen Erweiterungen Schritt für Schritt für alle Spieler verfügbar zu machen. Aktuell werden schrittweise im Rahmen der zweiten Saison die Inhalte von Skyrim implementiert.

In The Elder Scrolls Online, dem MMORPG zum Universum, können schon jetzt Teile von Hammerfell erkundet werden, mit dabei sogar die angeblich titelgebende Stadt Schildwacht, zu Englisch Sentinel, selbst: Die Stadt ist Teil der Region der Alik’r-Wüste und liegt im Norden des Gebiets.

Zu beachten ist nur, dass ESO im zweiten Zeitalter von Tamriel spielt. So wie Hammerfell im Online-Game dargestellt wird, muss es aber am Ende nicht in The Elder Scrolls 6 aussehen. Das zweite Zeitalter spielt ca. 1.000 Jahre vor Skyrim und wann das nächste Game auf der Zeitlinie angesiedelt sein wird, ist noch nicht bekannt.

Wer aber trotzdem schon einen Vorgeschmack sammeln möchte, kann sich eben direkt nach Schildwacht begeben und die Stadt kennenlernen. Es gibt auch in der Alik’r Wüste mehrere Städte, Dörfer und Points of Interest. Außerdem könnt ihr die Region Bangkorai im Norden der Wüste besuchen. Sie grenzt an Hochfels an und ist im Norden Heimat von Bretonen.

Südlich von Bangkorai liegt Kargstein, eine ehemals für vierköpfige Spielergruppen optimierte Zone. Sie grenzt im Osten an Himmelsrand und im Süden an Cyrodiil an. Die südliche Halbinsel Hews Fluch ist ebenfalls erkundbar. In deren Hauptstadt Abahs Landung könnt ihr die Diebesgilde im Game finden. Die im Abekäischen Meer liegende Inselgruppe Stros M’Kai ist auch im MMORPG. Hier hat das Dolchsturzbündnis, eine von drei Gruppierungen, denen man sich in ESO anschließt, ihr Hauptquartier.

Wir haben euch hier die offizielle Karte von Hammerfell eingebaut und markiert, was aktuell alles ca. in ESO besucht werden kann:

Die offizielle Karte von Hammerfell In grün haben wir die Bereiche markiert, die aktuell in ESO besucht werden können.

Hammerfell als neue Provinz in Elder Scrolls 6? Das erwartet euch

Hammerfell ist eine von zwei Provinzen im Westen von Himmelsrand. Sie grenzt auch an Hochfels und die Kaiserprovinz Cyrodiil an. Wegen des sehr trockenen Klimas und der kargen Landschaft liegen die meisten Städte hier an der Küste.

Im Norden grenzen die an Himmelsrand grenzenden Drachenschwanzberge die Landmasse ein, im Süden ist das Abekäische Meer die natürliche Grenze. Dazwischen liegen hunderte von Quadratkilometern an waldbedeckten Bergen, subtropischem Grasland, feuchten Moore, Flüssen und die unbewohnbare und von Ruinen durchzogene Alik’r Wüste.

Wie in Himmelsrand die Nord heimisch sind, ist Hammerfell das Zuhause der Rothwardonen, einem Untervolk der Menschen. Ursprünglich stammen sie vom Kontinent Yokuda, von dem sie im ersten Zeitalter nach einer Invasion fliehen mussten.

Hammerfell ist nun seit Jahrhunderten ihre neue Heimat, die sie sich zumindest zeitweise mit Dwemern sowie den anderen Menschenvölkern der Nedes und Keptu sowie Riesengoblins teilen mussten. Zu der Zeit, in der Skyrim spielt, leben auch die Orsimer in Hammerfell, die Orks aus The Elder Scrolls.

Geglaubt wird auch hier an die acht Götter Tamriels, auch wenn speziell die Rothwardonen noch ihre alten Götter aus Yokuda anbeten. Der Kult um die daedrischen Prinzen ist aber auch in Hammerfell vermutlich vertreten.

Sentinel, der vermutlich The Elder Scrolls 6 ihren Titel gebende Stadtstaat, ist eine der größten Niederlassungen in Hammerfell und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Hammerfell. Auf Deutsch heißt sie Schildwacht . Daneben gibt es noch die größeren Küstenstädte Rihad, Taneth, Hegathe sowie Gilane und die nördlichen Niederlassungen Drachenstern, Skaven und Elinhir.

Ob es für uns wirklich in The Elder Scrolls 6 nach Hammerfell und Schildwacht geht, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht sicher. Auch der neueste Instagram-Post von Bethesda zeigt keine Wüste oder gar feuchte Moore, sondern eine frostige Tür mit von Raben gehaltenen Laternen.

Da der letzte Schauplatz der Hauptreihe Himmelsrand sehr frostig ist und an Hammerfell angrenzt, kann das natürlich auch das metaphorische, noch geschlossene Tor nach Hammerfell sein. Das sich hoffentlich bald öffnet. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist auf jeden Fall schon gehyped und hofft darauf, endlich mehr über die mysteriösen Dwemer zu erfahren: Die Zwerge aus Skyrim sind wie von Thanos weggeschnippt und bald können wir ihre letzte Stadt in ESO erkunden