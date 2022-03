Bizarrer Skill dominiert in Elden Ring das PvP – Sieht bescheuert aus, ist aber absolut tödlich

In Elden Ring gibt es viele Skills und einer davon dominiert gerade das PvP. Dabei sieht das Ganze total bescheuert aus, ist aber unbestreitbar tödlich. Erfahrt hie rauf MeinMMO, was für ein Skill das ist und wie das in Aktion aussieht.

Was ist das für ein Skill? In Elden Ring gibt es eine Kriegsasche namens „Blitzbock“ (Lightning Ram). Der Skill ist von kämpfenden Ziegen inspiriert. Und tatsächlich nutzt ihr die Macht der elektrischen Ziege, um diesen tödlichen Skill heraufzubeschwören.

Mit einem mächtigen Meckern lädt sich euer Held mit elektrischer Ziegenmacht auf und dann rollt er wie eine lebende Abrisskugel durch die Botanik. Wer euch in die Quere kommt, erleidet Schaden und wird kurz betäubt.

So geraten eure Gegner in einen so genannten „Stun-Lock“. Das bedeutet, dass sie bei wiederholten Angriffen durch die Kugelattacke immer wieder herumstolpern und kaum Chancen auf Gegenwehr haben.

Und da die Kugelattacke immer wieder in schneller Folge trifft, sind Kämpfe auf diese Art schnell entscheiden. Das gilt für Bosse und vor allem im PvP. Das folgende Video auf Twitter zeigt – mit dem passenden Soundtrack – wie so eine Kugelattacke des Todes im PvP aussieht.

„Das ist das aktuelle PvP-Meta“

So reagieren die Spieler: Der Tweet mit der PvP-Action wurde vom Ersteller mit „Ihr mögt es womöglich nicht, aber das ist das aktuelle PvP-Meta in Elden Ring“ beschrieben.

In der Tat wird der Skill im Pvp kritisch gesehen. So sagen andere User:

Rev findet solche Moves peinlich: „Ich verstehe einfach nicht, wie die Leute so Spaß haben oder stolz darauf sein können, auf diese Weise zu spielen. Aber hey, was auch immer euch hilft nachts zu schlafen.

Auch User Alonzo Jones sieht das so und wartet schon auf den Patch: „Ich verstehe einfach nicht, wie das Spaß machen kann und wie die Leute wie Kinder reagieren, wenn so etwas herausgepatcht wird. Wie „wah wah musst du das Spiel jetzt tatsächlich spielen? Das ist scheiße für dich, mein Sohn.““

User Blake wiederum findet es nur fair, solange man damit Greifer erwischt: „Wenn ihr einen Freund herbeigerufen habt, ist ein Invader in der Regel ein Griefer. […]. Sie unterbrechen die Hilfe eures Freundes für einen Bosskampf. Es ist keine Schande, mit allen Mitteln gegen einen solchen Griefer zu gewinnen.

Die Spieler sind sich also recht einig, dass solche Skills im PvP nicht unbedingt zur Fairness beitragen. Zuletzt wurde sogar eine besonders fiese Kombo durch einen Nerf entschärft.

Aber andererseits ist PvP in Elden Ring auch oft brutal, weil Spieler immer wieder neue, mächtige Kombinationen finden. Wenn man solch einen Fiesling dann einfach mit der mächtigen Ziegenkraft umkugeln kann, ist das sicherlich eine große Genugtuung.

Fast so mächtig wie eine kugelnde Ziege des Todes ist das neue OP-Schwert „Blutige Ströme“. Doch das Ding könnt ihr hart verpassen. Daher schaut in unseren Guide rein und findet garantiert die neue Super-Waffe im Spiel, bevor es zu spät ist!