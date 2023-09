EA FC 24: Deutscher Streamer posiert auf Twitch erst mit einem Baseballschläger, wirft dann wild mit Controllern um sich

Ein deutscher Streamer hat sich für den Start von EA FC 24 einiges vorgenommen und präsentierte sich selbstbewusst mit einem Baseballschläger vor der Kamera. Allerdings verlor er binnen kürzester Zeit nicht nur die Nerven, sondern auch zwei Controller.

Worum geht’s? Noahzett, ein deutscher Twitch-Streamer, zeigte sich zunächst für den neuen FIFA-Nachfolger angriffslustig, wirbelte gekonnt mit einem Baseballschläger in seinen Händen umher.

In einem Match hatte er gerade den Ball in seiner eigenen Hälfte als die Verbindung zwischen Controller und Konsole gekappt wurde. Was dann passierte, seht ihr nach ein paar Sekunden im folgenden Videoclip.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Streamer in Rage: Verliert erst das Spiel, dann zwei Controller

Wie ging es weiter? In dem Video seht ihr, wie Noahzett hilflos nach Erklärungen sucht, warum sein Controller nicht funktioniere. Dann passierte das, was passieren musste.

Der Gegner nutzte die Situation seines wehrlosen Kontrahenten aus und erzielte ein Tor. Dem Streamer brannten daraufhin die Sicherungen durch. Fluchend drehte er sich kurz vom Bildschirm weg und feuerte seinen Controller mit voller Wucht durch den Raum, der Aufprall, vermutlich gegen eine Wand, ist dabei deutlich zu hören und lässt erahnen, dass der Controller dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Kurzerhand wollte Noahzett dann auf einen Ersatz zurückgreifen, doch auch dieser Controller machte dem Streamer einen Strich durch die Rechnung. Anstatt ins Spiel zurückzukehren, öffnete sich ein Fenster, das den Status der Gerätetreiberaktualisierung anzeigte.

Ohnehin schon gereizt, folgte dem Flug des ersten Controllers auch der zweite.

Ein anderer berühmter Streamer schleuderte keine Controller um sich, doch sein Frust über das Rating seines Idols in FC 24 schlug ihm sehr auf den Magen.

Für Noahzett hatte dieser kurz Wutanfall weitreichenden Folgen, die wir euch unten im Beitrag erklären.

Streamer gelobt Besserung und schließt Wette ab

Welche Folgen hatte der Ausraster? Kurzfristig bedeutete die Zerstörung seiner beiden Controller nicht nur die Niederlage des Spiels, sondern das Ende für EA FC 24, zumindest an diesem Tag, denn sein Vorrat an Spielehardware war damit aufgebraucht.

Langfristig versprach Noahzett Besserung und ordnete seine emotionale Reaktion in einem anderen YouTube-Video ein. Hier könnt ihr das komplette Statement zu seinem Rage sehen.

Weil der Streamer auch in der Vergangenheit den ein oder anderen Controller im Affekt zerstörte, ließ er sich eine brisante Wette einfallen. In seinem Statement zeigte er zunächst einen neuen Controller und knüpfte daran seine Wette, die er auf X (ehemals Twitter) in einem Post für seine Community festhielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sollte er es nicht schaffen, besagten Controller bis EA FC 25 unversehrt zu lassen, wolle er sich ein EA Logo tätowieren. Wo und wie groß dieses Tattoo sein werde, klärte er nicht auf.

Und auch sonst ließ sich der Streamer weitere kleinere Hintertürchen bei seiner Wette offen. Im oben verlinkten Statement merkt er nämlich an, dass er lieber seine Computermaus werfen würde oder mit eingangs erwähntem Baseballschläger Frust an seinem Set-up ablassen würde.

Bleibt abzuwarten, ob er daran auch denkt, wenn seine Wut wieder hochkocht.

Damit ihr euch in EA FC 24 nicht zu viel aufregen müsst, haben wir die besten Taktiken und Formationen für euch parat.