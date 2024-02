EA FC 24: Die bisher beste Icon-SBC ist da, lässt euch zwischen 4 starken Spielern wählen

Klar ist: Wenn ihr gerade dabei seid, euer Team zu verbessern, solltet ihr euch nicht auf die Icon-SBC verlassen. Steckt dann eure Münzen lieber in Spieler vom Transfermarkt, wo ihr wisst, was ihr bekommt.

Es gilt eigentlich das, was immer bei den Roulette-SBCs gilt: Seid vorsichtig und steckt nicht eure wichtigsten Spieler in diese SBC. Es kann hier durchaus sein, dass man 4 Karten zieht, die absolut gar nicht in das eigene Team passen. Habt ihr allerdings genug Kartenfutter im Verein, um den Preis der SBC ordentlich zu drücken, kann man sein Glück mal testen.

Wenn ihr also extremes Pech habt, bittet euch die SBC aus Riquelme (89), Owen (89), Rush (88) und van Nistelrooy (91) zu wählen, deren kombinierter Marktwert sogar geringer ist, als der Preis der SBC. Wollt ihr alle verfügbaren Karten sehen, dann findet ihr die hier (via futbin ).

Da man nicht auf Chemie-Bedingungen achten muss, ist die SBC zumindest rein vom Bau-Aspekt her leicht zu lösen. Ihr braucht einfach nur hoch bewertete Spieler – die können aber wiederum teuer sein. Wenn ihr Münzen dafür braucht, könnt ihr die über Trading in EA FC 24 bekommen .

Was ist das für eine neue Icon-SBC? Die neue Icon-SBC (Squad Building Challenge) hört auf den knackigen Namen „87+-Icon-Profiwahl (Basis, Thunderstruck oder Winter Wildcards)“ und ist noch bis Sonntag, den 11. Februar in Ultimate Team verfügbar.

In EA FC 24 ist gerade eine neue Icon-SBC an den Start gegangen, die euch richtige starke Legenden ins Team holen kann. Das Besondere: Ihr habt diesmal die Wahl aus 4 Spielern. Doch lohnt sich das teure Glücksspiel?

