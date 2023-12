E-Sport-Maus für nicht mal 15€ dank des superstarken Angebots bei Amazon

Mithilfe dieser E-Sport-Maus könnt ihr sämtliche Siege bei euren liebsten Online-Games realisieren. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Die Lioncast LM60 Gaming Maus ist für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ein absolutes Meisterstück. Mit einer beeindruckenden DPI von 16.000 und einem hochmodernen PMW3389 optischen Sensor bietet diese kabelgebundene Maus eine unschlagbare Präzision und Genauigkeit, die in jedem Spiel entscheidend sein kann. Spart nun 50% und bezahlt nur 14,90€ statt 29,95€.

Darum ist diese günstige E-Sport-Maus eine gute Wahl

Sie ist optimal für FPS-Shooter, MMO-Games oder MOBASs geeignet. Dominiert in kommenden Online-Matches bei League of Legends, indem ihr die Stärken dieser Maus ausnutzt. Oder beweist euch beim taktischen Rainbow Six Siege, indem ihr durch schnelle Reaktionen euren Gegnern das Fürchten lehrt. Dank der ergonomischen Form und der High-Grip-Beschichtung liegt sie gut in der Hand, um selbst stundenlang hoch konzentriert zu spielen.

Die RGB-Beleuchtung ist ein tolles Feature, um ein eigenes Lichtfest aus diversen Farben zu erstellen. Die Beleuchtung kann sogar mit anderen kompatiblen Lioncast-Produkten synchronisiert werden, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu schaffen. Lebt eure kreative Ader ganz nach euren Wünschen aus und seid stolz auf euer Ergebnis, was ihr euren Freunden präsentieren könnt.

Sie verfügt über sechs programmierbare Tasten, die ihr nach euren individuellen Bedürfnissen konfigurieren könnt. Ihr könnt Makros erstellen, um komplexe Aktionen mit nur einem Tastendruck auszuführen und somit einen entscheidenden Vorteil im Spiel zu erlangen. Erlangt dadurch die absolute Präzession, um jederzeit die Kontrolle zu beherrschen.

Die Installation der Lioncast LM60 geht leicht vonstatten. Ihr müsst sie einfach nur per USB an euren Computer anschließen und schon könnt ihr loslegen. Die Maus ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel und bietet eine Plug-and-Play-Funktionalität, sodass ihr keine zusätzlichen Treiber installieren müsst.

Das beste Upgrade-Lager

