Ein Skill in Dying Light 2 ist völlig OP: „Habe fast jeden Boss damit gekillt“

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Wenn ihr lieber auf andere Kampfmanöver setzt oder Schusswaffen im Spiel vermisst, könnt ihr euch an einem Easter Egg des Spiels bedienen. Denn tatsächlich gibt es Schusswaffen im Spiel, oder zumindest so etwas ähnliches. Und mindestens eine davon ist mindestens ebenso mächtig wie der Dropkick:

Richtig eingesetzt, könnt ihr aber noch vor einem Kampf in der offenen Welt Gegner erledigen und habt keine so starke Übermacht mehr gegen euch. Achtet nur darauf, euer Ziel auch zu treffen, sonst seid ihr kurze Zeit absolut wehrlos.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei trefft ihr nicht nur einen einzelnen Gegner. Wenn sich eure Feinde richtig gruppieren, könnt ihr sogar mehrere gleichzeitig treffen – und so von Dächern stoßen oder in Stachelfallen treten:

Der Skill funktioniert sogar ohne Waffe, was ihn zu einem optimalen „Last Resort“ macht. Der Effekt funktioniert gegen fast jeden Gegner bis auf die mutierten Goliath-Zombies mit schweren Keulen. Ein Nutzer sagt auf reddit yin, er habe damit so gut wie jeden Boss des Spiels bezwungen.

Was macht den Skill so stark? Auch, wenn der Dropkick erst einmal nur nach einem „netten Gadget“ klingt, ist er tatsächlich eine der stärksten Fähigkeiten im Spiel. Mit dem Dropkick könnt ihr:

Als Voraussetzung müsst ihr den Lufttritt erlernt haben und mindestens 180 Lebenspunkte besitzen. Braucht ihr noch Lebenspunkte, müsst ihr zuerst durch Hemmstoffe aufleveln. Hemmstoffe findet ihr in Schlüsselkisten oder den geheimen Safes, die es in der ganzen Welt gibt .

Was ist das für ein Skill? Der Dropkick ist einer der Skills aus dem Kampf-Baum. Dort könnt ihr ihn bereits recht früh freischalten mit genügend Lebenspunkten. Der Dropkick zählt zu unseren Skills, die ihr euch schon früh in Dying Light 2 holen solltet .

Dying Light 2 gibt euch die Möglichkeit, Skillpunkte zu verteilen und neue Fähigkeiten zu lernen. Eine davon kommt in der Community richtig gut an – denn sie kann fast jeden Gegner bezwingen. Selbst Bosse zittern vor dem besonderen Tritt.

Insert

You are going to send email to