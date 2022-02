Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

So kam Dying Light 2 bisher an: Auf Metacritic konnte Dying Light 2 auf dem PC einen soliden Meta-Score von 79 absahnen. In den Kritiken wird vor allem das Parkour-System, aber auch die Story und das Kampfsystem gelobt.

Wie bei fast allen modernen Spielen endet unsere Reise als Entwickler nicht, wenn wir Exemplare an Kritiker verteilen oder am Tag der Veröffentlichung. Wir werden Dying Light 2 mindestens fünf Jahre lang mit neuen Inhalten unterstützen und bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin werden wir aktiv auf die Community hören und sorgfältig daran arbeiten, alle Fehler zu beheben, die entdeckt werden, während die Spieler unser bisher ambitioniertestes Spiel erleben.

Insert

You are going to send email to