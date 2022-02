Ist Dying Light 2 der nächste Survival-Hit? Das sagen die Wertungen auf Metacritic

Das Zombie-Sequel “Dying Light 2” feiert am 04. Februar 2022 seinen Release. Schon jetzt gibt es erste Bewertungen und Reviews auf Metacritic. Wir fassen die ersten Eindrücke zu Dying Light 2 hier für euch zusammen.

Das sagen die Bewertungen auf Metacritic: Nach aktuellem Stand bekommt Dying Light 2 je nach Plattform leicht unterschiedliche Scores.

Für die PS4 und Xbox One liegen derweil noch keine Metascores vor.

Insgesamt liegt das Sequel damit bei einem leicht höheren Wert gegenüber dem Vorgänger “Dying Light”. Das kam auf dem PC auf einen Metascore von 75, auf PS4 und Xbox One auf 74.

Wichtig: In Deutschland wird das Spiel geschnitten erscheinen, die Unterschiede zeigen wir euch hier.

Das sind die Scores zu Dying Light 2: Noch vor dem Release konnten einige Kritiker und Medien das Spiel bereits testen. Ihre Wertungen sind es, die nun in den Metascore einfließen.

In der folgenden Übersicht findet ihr je 15 Bewertungen des Spiels nach Plattform geordnet. Dabei sind immer die höchste sowie niedrigste Wertung aufgeführt.

Hier fassen wir euch einige der Bewertungen auf Metacritic zusammen.

Insgesamt scheint Dying Light 2 gerade dort zu punkten, wo auch sein Vorgänger schon Lob sammeln konnte. Das betrifft vor allem das flüssige Gameplay. Gerade die Parcour-Elemente werden hervorgehoben, die es möglich machen, die postapokalyptische, offene Welt schnell und kreativ zu erkunden. Auch die vor allem auf Nahkampf fokussierten Combat-Elemente werden positiv beschrieben

Kritik gibt es hingegen für die Story, die einige nicht in ihren Bann ziehen konnte, sowie mangelnde Abwechslung und Innovation. Darüber hinaus beschreiben mehrere Tester, auf Bugs gestoßen zu sein, die das Spielerlebnis gestört hätten.

Lob für offene Welt und Bewegung, Kritik an Bugs – IGN

Travis Northup schrieb den Test für IGN, vergab eine 7 von 10 und stellt erstmal die spannende, gut aussehende offene Welt heraus, die zum Erkunden einlade. Gerade das mache auch besonders Spaß, genau wie die aufregenden Kämpfe.

Man spiele im Grunde immer “der Boden ist Lava”, da sich unten am Boden, abseits der Dächer, dauernd Feinde befänden, die es zu umgehen galt. Verschiedenste Parkour-Skills, die man im Verlauf des Spiels freischaltet, würden für Spaß sorgen.

Deutliche Kritik äußert Northup allerdings an Bugs, die das Spielerlebnis erschweren würden:

Wenn deine Toleranz für Bugs gering ist, empfehle ich nicht, dich gleich am ersten Tag in Dying Light 2 zu stürzen. Oder Tag 10. Vielleicht an Tag 30? Ich konnte es bis zum Ende spielen, aber nur knapp. […] Techland ist sich all dieser Probleme bewusst und arbeitet Berichten zufolge hart an Patches, um sie zu beheben, aber wenn die Geschichte ein Hinweis darauf ist, wird es mehr als ein paar reale Tag-Nacht-Zyklen brauchen, um diese vielen Probleme zu beheben.

Travis Northup – IGN