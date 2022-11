DrDisrespect wird wegen 9 Sekunden aus CoD Warzone 2 gebannt – Vor 100.000 $ Turnier

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Auch andere sagen (via reddit ). Der Bann für diese Aktion sei übertrieben, viele Leute würden den Näherungs-Chat tatsächlich missbrauchen, um rassistische Schimpfwörter zu brüllen oder extrem laute Musik abzuspielen. So richtig Verständnis hat wohl kaum wer für den Bann.

Bei dem Turnier handelte es sich um das „oPTic Texas Warzone 2 100.000 $ Tournament“, ein Turnier für Content-Creator, das am 21. November stattfand, also tatsächlich genau nach dem Bann von DrDisrespect: WarsZ & zCoorss gewannen das Turnier und sackten 35.000 $ Preisgeld ein.

Er kann den Bann offensichtlich nicht so richtig nachvollziehen. Er glaubt, er wurde nur gebannt, um an ihm ein „Exempel zu statuieren“ – er habe viel schlimmere Sachen von anderen Spielern gehört.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Insert

You are going to send email to