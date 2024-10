DrDisresepct will nach seinem Skandal wieder Geld auf YouTube verdienen – Die antworten

Was für Dinge sind geplant? Man munkelt, DrDisrespect könnte sich der eher rechts gerichteten Plattform Rumble anschließen. Der dortige CEO scheint mit der Idee zu flirten, sich den Streamer auf die Plattform zu holen. Mehr zu Rumble haben wir auf MeinMMO in diesem Artikel erläutert: Brechen den Streaming-Millionären bald die Einkommen weg? CEO von Rumble sagt das Ende von Twitch voraus

Wie reagiert DrDisrespect: Der wirkt im Stream etwas eingeschnappt. Er deutet an, dass er sich in 60 Tagen noch mal bewerben wolle. Nuschelt aber in den mächtigen Schnauzbart, dass vielleicht „viel, viel größere Dinge geplant“ seien – viel größere Gelegenheiten für den Two-Time.

