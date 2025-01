Krillins einzig guter Moment in Dragon Ball war, als er im Kampf gegen Freezer gestorben ist

Son-Goku sammelt im Laufe von Dragon Ball viele Freunde um sich, die ihn im Kampf gegen das Böse unterstützen. Eine seiner längsten Freundschaften hat er mit Krillin. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen versteht allerdings nicht, wieso er bei den Kämpfen überhaupt mitgenommen wird. Filler werden hierbei berücksichtigt.

Die Freundschaft zwischen Son-Goku und Krillin reicht bis in ihre Kindheit zurück. Die beiden treffen sich zum ersten Mal als Schüler unter Muten Roshi und hatten zunächst eine kleine Rivalität. Doch mit der Zeit entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden.

Seitdem ist der kleine Glatzkopf nicht mehr von der Seite des Saiyajins wegzudenken. Dementsprechend oft ist er im Manga und Anime zu sehen. In Dragon Ball und Dragon Ball Z gab es zahlreiche Momente mit ihm. In neueren Animes wie Dragon Ball Daima taucht Krillin nicht mehr so oft auf – und das ist auch gut so.

In Kampf der Götter denkt Krillin immer noch, er habe es drauf:

Krillin ist oft zu sehen, hat das aber nicht verdient

Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball, verriet in einem seiner früheren Interviews, dass er Vegeta nicht besonders mochte. Mittlerweile hat er sich zu einem seiner Lieblingscharaktere gemausert. Das war für mich unverständlich, denn Vegeta ist einer der coolsten Figuren aus Dragon Ball – im Gegensatz zu Krillin, den ich gerne weniger gesehen hätte.

Nimmt man nur die Menschen in Dragon Ball, ist Krillin einer der stärksten Kämpfer. Doch die meisten Gegner, denen sich Son-Goku und seine Freunde stellen müssen, stammen irgendwo aus dem Universum von anderen Planeten. Je weiter die Serie fortschreitet, desto stärker werden ihre Feinde.

Da können einfache Menschen kaum mehr mithalten. Sie besitzen keine besonderen Eigenschaften oder Techniken, die sie zu exzellenten Kämpfern im Universum machen würden. Yamchu, einer der drei stärksten Kämpfer der Erde, ist das beste Beispiel dafür: Schon am Anfang von Dragon Ball Z stirbt er gegen einen einfachen Pflanzenmann. Mit der Zeit merkt er, dass er den Saiyajins nicht mehr das Wasser reichen kann und zieht sich in den Baseball-Sport zurück.

Sogar Chiaotzu, der noch weniger stirbt und eine ähnliche Statur wie Krillin besitzt, ist im Laufe von Dragon Ball Z kaum mehr zu sehen. Er tritt im Kampf gegen die Cyborgs zurück und kocht stattdessen bei Muten Roshi leckere Gerichte. Tenshinhan bekam sogar zum Schluss nur eine mündliche Story von Toriyama nachgeliefert, in der er zum Landwirt wird.

Krillin checkt das erst viel zu spät. Er zieht sich erst zurück, als er mit C18 seine Frau fürs Leben findet und die beiden eine Tochter namens Marron bekommen. Das spielt kurz vor der Majin-Buu-Saga.

Krillin ist zudem der Charakter, der in der gesamten Dragon-Ball-Reihe am meisten stirbt. Ganze 5 Mal segnet ihn das Zeitliche (via Dragon Ball Wiki). Das erste Mal stirbt er gegen Tamburin, einem Diener des bösen Königs Piccolo.

Beim Kampf gegen Freezer war sein Tod nützlicher als sein gesamter Beitrag zum Kampf. Denn dadurch wurde Son-Goku so sauer, dass er sich zum ersten Mal in einen Super-Saiyajin verwandelte. Dank der Dragon Balls ist der Tod im Anime zwar nicht so schlimm, doch Krillin übertreibt es ein ums andere Mal.

Piccolo ist zwar auch insgesamt 5 Mal gestorben, doch er hat dafür andere Stärken, weshalb ich ihm gerne etwas Sendezeit einräume. Da Son-Goku nicht gerade der beste Vater und Opa ist, kümmert sich Piccolo oft um den kleinen Son-Gohan. Dadurch entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden, die einfach herzallerliebst ist. Kein Wunder, dass Toriyama ihn als Lieblingscharakter nannte.

Dagegen ist es mir bei Krillin unverständlich, wieso er überhaupt so eine toughe Frau wie C18 abbekommen hat. Denn der Kämpfer benennt seine eigene Tochter, Marron, nach seiner Ex-Freundin Maron. Nur ein Buchstabe trennt die beiden Namen voneinander. Auch im japanischen Original ist das so.

Links ist Krillins Ex-Freundin zu sehen, rechts seine Tochter.

Aus diesem Grund ist Dragon Ball Daima für mich gerade das absolute Highlight. Son-Goku nimmt nur die stärksten Kämpfer aus der Z-Truppe mit in die Dämonenwelt. Vor allem Vegeta kommt seit Dragon Ball Super gut zur Geltung und erhält immer mehr Sendezeit, weil er so nützlich ist.

Es ist zwar schade, dass alle anderen Kämpfer wie Tenshinhan und Yamchu nicht mehr so oft zu sehen sind. Doch immerhin gilt nun das gleiche Recht für alle menschlichen Kämpfer. Ich würde nicht sagen, dass ich Krillin hasse – doch ich bin froh, ihn nicht mehr so oft sehen zu müssen.

Trotz allem hat Krillin auch seine positiven Momente und Daseinsberechtigung. Ich persönlich muss aber sagen, dass mir alle anderen Z-Krieger lieber sind.

Gibt es einen Charakter, den ihr in Dragon Ball nicht so sehr mögt? Verratet es uns in den Kommentaren!

