Dragon Ball: Vegeta überrascht Fans mit neuer Form, dabei gab es sie schon vor 10 Jahren

In der aktuellen Folge von Dragon Ball Daima zeigt Vegeta eine neue Form, die Fans bislang noch nie offiziell bei ihm sehen konnten. Doch indirekt gab es diese Form schon einmal zu sehen – sogar beim erwachsenen Vegeta.

Was ist das für eine Form? Vegeta verwandelt sich in der 12. Folge von Dragon Ball Daima in den dreifachen Super-Saiyajin. Er kämpft gegen den Tamagami aus der zweiten Dämonenwelt und muss dafür sein Bestes geben.

Wie er dabei aussieht, könnt ihr euch in folgendem Bild ansehen:

Vegeta bekommt längere Haare und verliert seine Augenbrauen.

Beim dreifachen Super-Saiyajin wachsen die Haare der Saiyajins im Vergleich zum SSJ2 rasant, wohingegen sie ihre Augenbrauen verlieren. Daran ist schon optisch zu erkennen, dass Vegeta den SSJ3 einsetzt. Das ist bislang noch nie im Anime passiert, vermutlich, weil diese Saiyajin-Form so viel Energie kostet.

Doch endlich schafft es Vegeta, den dreifachen Super-Saiyajin einzusetzen. Leider wurde die Z-Truppe rund um Son-Goku geschrumpft, weshalb wir diese besondere Form nur an Vegeta als Kind sehen. Doch es gab bereits einen Auftritt von Vegeta, bei dem er sich als Erwachsener in den SSJ3 verwandelt hat.

Im Trailer von Dragon Ball Daima wird das Schrumpf-Problem deutlich:

Vegeta war bereits als Erwachsener mit dem SSJ3 zu sehen

Wo gab es Vegeta als SSJ3 zu sehen? Da der ursprüngliche Mangaka Akira Toriyama verstarb, tritt sein Assistent Toyotarou seine Nachfolge an und wird den Manga zu Dragon Ball Super fortführen. Er ist ein geeigneter Kandidat, da er durch seinen eigenen Manga namens Dragon Ball Heroes: Victory Mission bereits Erfahrungen mit dem Zeichnen der Charaktere hat.

Und genau in diesem Manga gab es Vegeta zu sehen. In Kapitel 21 und 22 erreichte Majin Vegeta den Zustand des SSJ3. Er schloss sich mit Spopovich und Yamu zusammen, um seine eigene Version in SSJ4-Form zu besiegen.

Sein Aussehen könnt ihr in einem Tweet von DBZcom sehen:

Ein Ausschnitt aus Dragon Ball Heroes Victory Mission, via X.

Diese Form hat noch längere Haare als Vegeta in seiner Kinderversion. So hatten Fans schon vor 10 Jahren einen Eindruck davon, wie Vegeta als SSJ3 aussieht.

Was ist das für ein Manga? Dragon Ball Heroes: Victory Mission ist ein Spin-off des Dragon-Ball-Mangas und handelt um einen Jungen namens Beat. Er landet in einem Arcade-Spiel von Dragon Ball, in der viele Charaktere aus dem Anime auftauchen.

Dabei sind die wildesten Kombinationen und Formen, die es im offiziellen Manga nie gab, möglich. Auch der Kampf von SSJ4-Vegeta gegen SSJ3-Vegeta wurde dadurch möglich. Die Form war damals also nicht zu 100 % offiziell, doch sie hat schon vor 10 Jahren gezeigt, dass Vegeta den dreifachen Super-Saiyajin beherrscht und wie er so aussehen würde.

Allerdings müsst ihr euch das schwarze M auf seiner Stirn wegdenken, wenn ihr euch Vegeta in seinem normalen Zustand als dreifachen Super-Saiyajin vorstellen wollt. Woher er das M hat und was es bedeutet, verrät euch MeinMMO in einem separaten Artikel: Dragon Ball: Diese Bedeutung hat das M auf Vegetas Stirn