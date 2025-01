Der Erfinder von Dragon Ball brauchte 15 Jahre, um einen beliebten Charakter zu mögen

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Vegeta tauchte im selben Jahr als Cameo in Neko Majin Z 3 auf, einem Spin-off-Manga zu Dragon Ball. Schon hier wurde deutlich, dass sich Toriyama vermutlich mit dem Gedanken anfreundete, Vegeta noch stärker in die Hauptstory einzubinden.

Einen der besten Schurken in Dragon Ball Z hat Son Goku nie getroffen – Das sorgte für einen Fehler in der Serie

Auch Son-Goku, Mr. Satan und Krillin waren in den Top 5 vertreten. Doch wenn man bedenkt, dass Toriyama 15 Jahre zuvor Vegeta noch nicht so leiden konnte, ist es erstaunlich, dass er sich zu einem seiner liebsten Charaktere gemausert hatte.

Außerdem hat Vegeta eine Persönlichkeit, die es so bislang noch nicht gab. Er entwickelt sich, ähnlich wie Piccolo, vom Bösewicht zum Mitstreiter von Son-Goku – blieb dabei aber immer ein Konkurrent von Goku, der sich mit ihm auf Augenhöhe messen will.

Um welchen Charakter geht es? Akira Toriyama gab 1995 ein Interview, das in dem zweiten „Daizenshuu Guide Book“ in Japan veröffentlicht wurde. Darin verriet er, dass Piccolo sein Lieblingscharakter sei . Im Gegensatz dazu sei Vegeta ein Charakter, den Toriyama nicht sehr gut leiden könne (via Kazenshuu ).

In Dragon Ball gibt es so viele verschiedene Charaktere, dass für jeden Fan etwas dabei sein dürfte. Selbst Akira Toriyama, der Erfinder des Mangas, hatte einen Favoriten. Doch genauso gibt es einen Saiyajin, den er zunächst nicht leiden konnte.

