DOTA 2: Pro verliert durch leichtsinnigen Fehler ein schon gewonnenes Match im Alleingang – Könnte sein Team Millionen $ kosten

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Er wurde vor 14 Monaten also schon disqualifiziert und aus seinem letzten Team gefeuert, weil er in einer Pause nicht einfach starr vorm PC sitzen konnte.

Was ist an dem Fall ironisch?

Dota 2 – The New Frontiers Update

Beim MOBA DOTA 2 (Steam) läuft gerade das Turnier „Bali Major“: Dort dreht sich erneut alles um den russischen Spieler „Pure“ (19) und einen leichtsinnigen Fehler. Er wurde disqualifiziert und sein Team verlor per Entscheidung. Ob das alles so richtig ist, diskutiert die Community aufgeregt.

