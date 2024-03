Doomsday: Last Survivors feiert 1. Jubiläum – zusammen mit King of Fighters ’97

Das Zombie-Strategiespiel Doomsday: Last Survivors hat bald seinen ersten Geburtstag und geht eine Kooperation mit dem Prügelspiel The King of Fighters ‘97 ein.

Was ist Doomsday: Last Survivors? Doomsday: Last Survivors wurde von dem Studio IGG entwickelt, den Machern von Lords Mobile und Castle Clash. Last Survivors ist ein Strategie-Survival-Spiel, das in einer zombieverseuchten dystopischen Zukunft spielt.

Das Ziel ist das Überleben und ihr müsst daher Überlebende rekrutieren und Befestigungen errichten, bevor die Zombiehorden alles verwüsten und sich an euren schmackhaften Hirnen laben. Doomsday: Last Survivor gibt’s für Mobilgeräte und für den PC.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist The King of Fighters ‘97? Hier handelt es sich um ein klassisches Fighting Game im Retro-Look. Spielt einen von 35 Charakteren mit speziellen Moves und prügelt euch bis an die Spitze durch, um der König der Kämpfer zu werden!

Das ist die Jubiläums-Kooperation mit King of Fighters – Holt euch Mai Shiranui und coolen Merch

In welcher Zeit findet das Event statt? Zur Feier des 1. Geburtstags von Doomsday: Last Survivors gibt’s vom 2. März bis zum 30. April 2024 eine besondere Kooperation. In diversen Events im Spiel könnt ihr euch unter anderem den King-of-Fighters-Charakter Mai Shiranui und weitere Waffen sowie Deko für eure Bunker freispielen.

Wer ist Mai Shiranui und wie bekommt man sie? Mai Shiranui gehört zu den bekanntesten Charakteren in King of Fighters. Sie ist ein flinker Ninja, die mit hoher Geschwindigkeit und Präzision kämpft. Wenn ihr Mai in eurem Team haben wollt, müsst ihr nur an den Events teilnehmen und Mai-Shiranui-Fragmente sammeln.

Mai Shiranui ist eine berühmte Kämpferin aus King of Fighters und jetzt könnt ihr sie auch gegen grauslige Zombies einsetzen!

Dazu gibt es noch das KOF ’97 Scroll Painting-Event, bei dem ihr Rätsel löst und noch mehr Belohnungen erhaltet. Außerdem könnt ihr Token-Münzen sammeln, die ihr für Fragmente, Heldenrüstungen, Dekorationen und mehr ausgeben könnt.

Ist das schon alles? Keineswegs, denn obendrein gibt es ein exklusives Merch-Gewinnspiel, an dem ihr kostenlos teilnehmen könnt. Auf der Webseite von Doomsday habt ihr die Chance, einen DLS x KOF ’97 Faltfächer und einen DLS X KOF ’97 Alienware Gaming PC zu gewinnen.

Obendrein dürft ihr zweimal am täglichen Jubiläums-Roulette teilnehmen, indem ihr die Veranstaltungsseite teilt. Es gibt viele verschiedene Preise zu gewinnen, darunter Ingame-Gegenstände und Amazon-Gutscheine im Wert von 1.000 Dollar.

Beim Anniversary Homecoming könnt ihr euch Belohnungen sichern, indem ihr frühere Spieler einladet, wieder ins Spiel zurückzukehren. Ihr könnt dann beide am Glücksrad drehen und vielleicht ein iPhone 15 Pro Max, Amazon-Gutscheine und vieles mehr gewinnen.

Das große Kooperationsevent von Doomsday: Last Survivors und King of Fighters verspricht eine Menge Spaß in der Zombie-Apokalypse. Holt euch also Doomsday: Last Survivors und holt euch die coolen Prämien aus der Kooperation!