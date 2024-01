Kaum zu glauben, dieser riesige TV von LG ist aktuell zu einem unglaublichen Preis bei Amazon verfügbar

Dieser riesige TV von LG erobert euer Wohnzimmer und entführt euch in neue Welten. Nutzt schnell das befristete Angebot bei Amazon.

Dies ist ein hochmoderner 75-Zoll NanoCell-Fernseher, der mit einer Vielzahl von innovativen Funktionen und Technologien ausgestattet ist. Dank des NanoCell-Displays in 4K erlebt ihr eine grandiose Bildqualität und Farbgenauigkeit. Zusätzlich verfügt dieser TV über einen leistungsstarken α5 Gen5 4K AI-Prozessor, um euch bestens zu unterhalten. Spart jetzt 15% und bezahlt nur 999€ statt 1176,17€.

Deswegen lohnt sich dieser TV von LG

Mit seinem NanoCell-Display bietet dieser Fernseher in einer 4K-Auflösung eine unglaubliche Detailgenauigkeit. Durch diese Technologie könnt ihr euch auf eine exzellente Farbpräzision einstellen. Entdeckt Details in euren liebsten Serien wie The Walking Dead oder Supernatural, die ihr nie zuvor gesehen habt.

Der Fernseher verfügt über den leistungsstarken α5 Gen5 4K AI-Prozessor, der mit AI Brightness Control, AI Acoustic Tuning und AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix) ausgestattet ist. Diese Funktionen sorgen für eine optimale Bild- und Tonqualität, indem sie das Bild an die Umgebungslichtverhältnisse anpassen und einen immersiven Klang bieten.

Mit Gaming-Features wie HGiG-Kompatibilität, Game Optimizer (ALLM / GameGenre) und Cloud-Gaming (NVIDIA GeForce NOW) ist der LG-TV besonders für euch interessant, wenn ihr gerne spielt.

Zwar könnt ihr nur 60Hz nutzen, wohingegen ihr euch bewusst sein solltet, dass nur wenige Spiele 120Hz ausreizen können, wenn ihr die aktuelle Konsolengeneration verwendet.

Ansonsten ist der Fernseher mit Smart-TV-Funktionen ausgestattet, die es euch ermöglichen, auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten zuzugreifen und Inhalte direkt über das Internet zu streamen.

Pro Eine starke Farbpräzision

Riesige Größe von 75 Zoll

Etliche Gaming-Features

Active HDR Contra Nur 60Hz

Weitere Angebote

Es gibt jederzeit neue Angebote, die überragend sein können, um sich ein neues Gaming-System zu bauen. Wenn ihr ständig auf der Suche nach Schnäppchen seid, solltet ihr unsere Deals-Übersichtsseite regelmäßig im Blick haben. Dort findet ihr wertvolle Grafikkarten, schnelle SSDs, effiziente CPUs, kräftige Mainboards und noch so viel mehr an technischen Geräten und tollen Dingen.