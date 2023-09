Diese MSI GeForce RTX 4090 kostet nur etwas mehr als die UVP der RTX 3090

Die MSI GeForce RTX 4090 bringt euch in Verbindung mit den richtigen Komponenten ein absolutes Zockersystem der höchsten Klasse.

Diese Champion-Karte hat neue Maßstäbe im Gaming-Bereich gesetzt. Top-AAA-Games sind kein Problem und können selbst in 4K problemlos gespielt werden. Wer die RTX 4090 Gaming X Trio 24G Gaming Grafikkarte besitzt, muss sich um schwindende Bilder pro Sekunde keine Sorgen machen. Spart jetzt 8 % und bezahlt nur noch 1750,36€ statt 1899€.

Deswegen lohnt sich die MSI GeForce RTX 4090

Die MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G ist mit der NVIDIA RTX 4090 GPU ausgestattet, die eine göttliche Leistung bietet. Mit 24GB GDDR6X Speicher und einer 384-bit Speicherschnittstelle könnt ihr euch auf eine schnelle und reibungslose Grafikverarbeitung verlassen. Egal, ob ihr in Open-World-Spielen erkundet, in Echtzeit-Strategiespielen taktiert oder in First-Person-Shootern kämpft, diese Grafikkarte wird euch mit atemberaubenden Details und flüssiger Performance begeistern.

Dieses starke Teil verfügt über eine fortschrittliche Kühlungstechnologie, die sicherstellt, dass eure Grafikkarte auch bei intensiven Gaming-Sessions kühl bleibt. Das Tri-Frozr-Kühlsystem mit drei Lüftern und einer verbesserten Heatpipe-Technologie sorgt für eine effiziente Wärmeableitung und eine niedrige Betriebstemperatur.

Eine weitere beeindruckende Funktion der MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G ist die Unterstützung von Raytracing-Technologie. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es euch, realistische Licht- und Schatteneffekte in euren Spielen zu erleben.

Natürlich bietet dieses Meisterstück eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort. Ihr könnt eure Grafikkarte problemlos mit eurem Monitor oder Fernseher verbinden und eure Spiele in ihrer vollen Pracht genießen. Außerdem bietet MSI eine umfassende Garantie, die euch beruhigen sollte.

