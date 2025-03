Diablo Immortal zeigt große Pläne für 2025, bringt im Sommer die 3. neue Klasse seit Release

Während die Community von Diablo Immortal über die neue Klasse rätselt, geht es in Diablo 4 in aktuellen Diskussionen um die Zugänglichkeit. Für die einen ist der Schwierigkeitsgrad genau richtig – sie wollen nach Feierabend einfach entspannt Monster schnetzeln. Andere finden selbst die höchsten Qual-Stufen noch viel zu leicht. Jetzt sagt Blizzard: Diablo 4 wird mit Season 8 so schwierig, dass nur 10 % von euch die härteste Herausforderung erreichen .

Um welche Klasse handelt es sich? Welche Klasse im Sommer in Diablo Immortal einziehen wird, ist noch unklar. Der Post von Fergusson sorgt jedoch für Spekulationen in der Community. Im Subreddit von Diablo Immortal hoffen einzelne Spieler auf den Druiden.

Im Dezember 2024 meldete sich der Diablo-Chef Rod Fergusson bei der Community. In einem Post auf X blickte er auf das vergangene Jahr zurück und kündigte gleichzeitig an, dass die Spieler auf eine „neue Weise spielen werden, wenn eine neue Klasse erscheint“.

Das kommt 2025 in der „Epoche des Wahnsinns“ in Diablo Immortal auf euch zu:

In einer Roadmap präsentiert Diablo Immortal seinen Content für das laufende Jahr. Jedes Quartal erwarten euch frische Inhalte, jedoch wird nicht alles im Detail verraten. Schon im Dezember 2024 kündigte der Diablo-Chef an, dass 2025 eine neue Klasse kommen wird – und sorgte bei den Fans für Spekulationen.

Diablo Immortal gibt in einer Roadmap einen Ausblick auf das, was 2025 noch kommt – darunter neue Quests, weitere Bosse und eine neue Klasse. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

