Diablo Immortal rettet tote Server, nur nicht in Europa – Jetzt fehlt ein ganzes Event mit starken Belohnungen

Was ist das Problem mit den Transfers? Nach den Transfers wurden durch einen Fehler Clans vollständig aufgelöst. Wie einige Spieler berichten, sei es teilweise sogar unmöglich, die Clans neu zu formieren (via reddit ).

Das Event findet allerdings nur dann statt, wenn Server zusammengeschlossen wurden bzw. es in der Region einen Serverzusammenschluss gab. In der Liste der Server Merges von Blizzard fehlt allerdings Europa komplett. Hier gab es weder Zusammenschlüsse, noch haben Spieler Zugang zum Event.

Was ist das für ein Event? Direkt im Anschluss der Serverzusammenführungen startete in allen betroffenen Regionen das „Festival of Dawn“-Event. Das Event läuft für 12 Tage ab dem Zeitpunkt des Merges, also bis zum 21. November.

Was war los in Diablo Immortal?

