Wie gefällt euch Diablo Immortal einen Monat nach Release?

Diablo Immortal konnte in den ersten Wochen hunderttausende Spieler anziehen, darunter einige MeinMMO-Leser. Nun ist das Free2Play-Spiel einen Monat alt und wir wollen von euch wissen, ob ihr noch Spaß daran habt.

Um was geht es hier? Am 1. Juni erschien Diablo Immortal, der neuste Ableger der beliebten Reihe. Den Release überschattete jedoch eine große Diskussion um den Shop und den Pay2Win-Faktor des Spiels.

Trotzdem kann Diablo Immortal noch immer weltweit viele Spieler begeistern, wie die Diskussionen um den Zustand des Spiels zeigen. Dabei ist der wohl wichtigste Markt China noch nicht einmal mit eingerechnet, denn in China darf Immortal noch nicht erscheinen.

Nach mittlerweile 4 Wochen konntet auch ihr sicherlich schon ausgiebig spielen. Darum interessiert uns nun eure Meinung.

Fans erklären, warum Diablo Immortal sogar besser ist als Diablo 2

Wie gut findet ihr Diablo Immortal?

Wir binden euch hier eine Umfrage ein, bei der ihr abstimmen könnt, wie gut ihr Diablo Immortal nach dem ersten Monat findet:

Der größte Kritikpunkt an Diablo Immortal ist immer noch der Pay2Win-Faktor. Neuste Hochrechnungen geben etwa an, dass ihr 511.000 Euro zahlen müsstet, wenn ihr euren Charakter aufs Maximum bringen wollt.

Allerdings unterhalten sich vor allem aktive Spieler immer häufiger über den technischen Zustand des Spiels. Die PC-Version braucht noch Politur und es fehlen frische Inhalte. Kurz vor Ende des ersten Battle Pass gibt es noch immer keinen neuen Patch, das erste Update kommt erst noch.

Wie viele der 6 Klassen habt ihr schon ausprobiert? Die besten findet ihr in unserer Tier-List für Diablo Immortal und Gameplay zu allen Klassen seht ihr im Video:

Schreibt uns deswegen gerne in die Kommentare mehr Details dazu, wie ihr abgestimmt habt und warum. Was stört euch am Spiel oder was gefällt euch besonders? Wie aktiv spielt ihr überhaupt noch? Und was muss Diablo Immortal eurer Meinung nach ändern oder an neuen Inhalten bringen, um besser zu werden?

Wir wissen bereits, dass Diablo Immortal ein Service-Spiel ist, das durchgehend weiterentwickelt wird. Der Content soll über Jahre hinweg geliefert werden – darunter neue Story, neue Klassen und Features. MeinMMO sprach bereits mit den Chefs darüber, wie das aussehen soll:

