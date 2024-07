Diablo 4: Spieler findet „legendäres“ Item, das es eigentlich nicht gibt – „Wahrscheinlich seltener als ein Uber“

In Diablo 4 gibt es Items mit verschiedenen Seltenheitsstufen. Ein Spieler präsentiert ein „legendäres“ Item, das es so eigentlich nicht gibt. Die Community reagiert überrascht und meint: Das ist wahrscheinlich seltener, als die seltensten Items im Spiel.

Wenn Spieler Loot in Diablo 4 finden, handelt es sich überwiegend um seltene Items (gelb) oder legendäre Items (orange). In manchen Fällen finden sie auch Uniques oder sogar Uber Uniques – die seltensten Items im Spiel. Ein Spieler hat jetzt ein Item gefunden, das zwar „nur“ selten ist, aber gleichzeitig auch legendär.

Was ist das für ein Item? „FR0ZENBERG“ präsentiert seinen Fund am 29. Juli auf Reddit. Es handelt sich auf den ersten Blick um ein gelbes Item – ein Brustschutz mit dem Namen „Paragon’s Ire.“ Jedoch hat der Brustschutz drei Affixe und ein Aspekt, was nur legendäre Items haben.

Seit Season 4 haben seltene Items allerdings nur noch 2 Affixe, wodurch sie besonders im Endgame uninteressant für Spielerinnen und Spieler sind. Zwar kann man auch hier beim Schmied einen Aspekt einprägen und sie mit den neuen Crafting-Systemen Härtung und Vollendung verbessern, aber es würde schlichtweg ein Affix fehlen.

„Das ist ein Legendary in allem außer dem Namen“

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren unter dem Reddit-Post diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer über den ungewöhnlichen Drop. „Disappointing__Salad“ schreibt: „Das ist wahrscheinlich seltener als ein Uber Unique. Das sollte gar nicht möglich sein.“ Und „itzdivz“ meint: „Stell dir vor, du könntest einen weiteren Aspekt darauf prägen… Das wäre mehr wert als ein Uber.“

Der Beitragsersteller „FR0ZENBERG“ meint dazu: „Ich hatte gehofft, das würde gehen, aber es scheint, als würde es einfach überschrieben werden.“ Der Aspekt funktioniere aber wirklich. In einem Kommentar schreibt er, dass das Item accountgebunden ist. Er hätte es sonst verkaufen können.

Im Kommentar stellt „indigo121“ fest: „Es hat auch nur drei Reroll-Chancen für das Härten, wie ein seltener Gegenstand.“ Und „JediMasterWiggin“ merkt an, dass es Schadensreduktion als Affix hat, was so gar nicht mehr vorkommt. „Was zur Hölle ist hier passiert, lol“, schreibt er. Und „heartbroken_nerd“ meint: „Drei Affixe und ein Aspekt. Das ist ein Legendary in allem außer dem Namen.“

Wo hat er das Item gefunden? In einem Kommentar schreibt „FR0ZENBERG“, dass er das Item aus einer gelben Item-Kiste erhalten hat, die er von einer Nebenquest bekommen hat. Mehrere Nutzer merken an, dass das der Grund für die Account-Bindung sein könnte.

Was ist so besonders an dem Item? Zusammengefasst weist das Item mehrere Dinge auf, die sehr ungewöhnlich sind:

Es ist „gelb“, also selten, hat aber ein Aspekt. Das haben sonst nur legendäre Items.

Es ist „sacred“ („vermacht“) und besitzt nur 3 Chancen zum Rerollen beim Härten, legendäre „vermachte“ Items haben 5.

Es besitzt das Affix „Schadensreduktion“, was seit Season 4 nur noch in seltenen Fällen droppt – und laut „JediMasterWiggin“ nie auf einem Brustschutz.

Es ist accountgebunden, was an der Herkunft des Items liegen kann.

Da er das Item nicht verkaufen kann, hat er die Möglichkeiten, es an einen NPC zu verkaufen, es zu zerlegen oder einfach zu behalten. Kommende Woche startet Season 5 in Diablo 4 – somit bringt ihm das Item in dieser Season nicht mehr viel. Er kann er aber auf dem ewigen Realm weiterverwenden und sich an seinem ungewöhnlichen Drop erfreuen. Wie ihr euch auf die kommende Season vorbereiten könnt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: 3 Dinge, die ihr vor Season 5 noch erledigen solltet