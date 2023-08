Spieler pumpt 500 Stunden in Diablo 4, spielt alle Klassen auf Level 100 und zieht ein Fazit

Das Action-RPG Diablo 4 ist beinahe 3 Monate auf dem Markt. Ein Spieler hat über 500 Stunden ins Spiel gesteckt und dabei alle Klassen auf das Max-Level gebracht. MeinMMO berichtet von seinen Erfahrungen.

Diablo 4 als Fulltime-Job: Manch ein Fan hat sich den Traum erfüllt – zumindest im Hinblick auf die Spielstunden. So berichtet User „Risp_91“ auf der Diskussionsplattform Reddit, er habe seit Release 489 Stunden Diablo 4 gespielt (via reddit.com). Das wären rund 40 Stunden in der Woche.

In dieser Zeit hat er demnach alle 5 Klassen auf das maximale Level 100 gebracht und sich die Zeit genommen, auf Reddit ein ausführliches Fazit aller Klassen mit Ranking zu posten.

Sein Ranking und was er zu den einzelnen Klassen zu sagen hat, fassen wir hier für euch zusammen.

Am 17. Oktober startet die Season 2 von Diablo 4. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Diablo 4: User-Ranking der 5 Klassen

Wie sieht sein Ranking aus? Hier die 5 Klassen in seinem Ranking:

Jäger Zauberer Druide Barbar Necro

Was sagt der User zu den Klassen? Sein Fazit der einzelnen Klassen listen wir euch hier in der Reihenfolge, in der Risp_91 die Klassen im Thread vorgestellt und gespielt hat.

Zauberer – 8/10 Punkten

Die Haupt-Klasse des Users, mit dem Risp_91 auch den meisten Spaß hatte. Bosse waren ein Problem und im Vergleich zu den anderen Klassen ist der Schaden vom Zauberer geringer. Die spaßigen Fertigkeiten und Kombinations-Möglichkeiten machen Zauberer für ihn zur besten Klasse – wenn der Schaden nicht wäre.

Risp_91 schreibt dazu, dass er seine Erfahrungen mit dem Zauberer vor der ersten Season gesammelt hat.

Jäger – 9/10 Punkten

Nachdem der User seinen Jäger angefangen hatte, merkte er erst, wie langsam der Zauberer war. Beim Jäger passt laut Risp_91 alles zusammen – Vieles lässt sich kombinieren, man braucht keine Uniques für starke Builds und die Mobilität ist absolute Spitze.

Der User meint, alle Klassen sollten mehr wie Jäger sein, wenn es darum geht, Fertigkeiten zu kombinieren. Das sei beim Jäger einfach überragend.

Druide – 7/10 Punkten

Mit der Druiden-Klasse hat Risp_91 besonders im Early Game schlechte Erfahrungen gesammelt, sonst hätte er die Klasse weiter oben gerankt – schon allein aufgrund der starken Endgame-Builds. Zudem hat er weniger Builds ausprobiert, weil er die Klasse in einer späteren Season nochmal ausprobieren möchte.

Eine Ergänzung hat der User allerdings noch: Mit dem boshaften Herz „Unausweichliche Macht“ der Season 1 sei der Druide eine 10/10.

Totenbeschwörer – 5/10

Für Risp_91 war der Necro eine „Chill-Klasse“. Er randalierte mit dem Knochspeer-Build durch das Endgame und spielte die Klasse, wenn er entspannen wollte. Das war dem User zu einfach, deswegen nur die 5/10. Andere Builds wiederum waren zu schwach und er fand Mendelns Ring für Minion-Builds erst auf Level 99.

Allerdings schreibt Risp_91 auch hier, dass man durch die Herzen der Season 1 viel mehr Spaß haben konnte – in Season 1 ist der Necro für ihn eine 10/10.

Barbar – 6/10

Die Barbaren-Klasse nervte Risp_91 ebenfalls in der Level-Phase. Insgesamt hatte der User Probleme, mit dem Barbar Spaß zu haben. Erst auf Level 70 wechselte er auf den beliebten Wirbelwind-Build, was die Sache deutlich verbesserte.

Allerdings beschwert sich Risp_91 über die miesen Herz-Aspekte der Season 1 für den Barbaren. Hier würde er das Ranking sogar herabsetzen auf 5/10 Punkte.

Was sagt ihr zu den Einschätzungen und wie würdet ihr die 5 Klassen ranken? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

Tierlisten zu Diablo 4 zeigen oft nicht die Klassen, sondern basieren auf den Builds. Unsere Liste findet ihr hier: Diablo 4 Tier List für Season 1 – Beste Builds & Klassen