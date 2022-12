In 2 Tagen soll Diablo 4 sein Release-Datum ankündigen – Wann erscheint das Spiel?

So sollen Journalisten darauf hingewiesen worden sein, die Game-Awards zu verfolgen, da dort Ankündigungen zu Diablo 4 eine Rolle spielen würden. Laut Henderson wird angenommen, dass es sich hierbei um eine Ankündigung des Release-Datums handeln wird (via Insider Gaming )

Bei dieser Veranstaltung werden nicht nur das „Game of the Year“ ausgezeichnet und zahlreiche Preise verliehen, das Event ist auch dafür bekannt, dass Trailer und Ankündigungen veröffentlicht werden.

Was ist diese Woche los? In der Nacht vom 08. auf den 09. Dezember 2022 finden die Game-Awards 2022 statt.

