Patch 2.1.3 erscheint am Dienstag in Diablo 4, bringt Buffs für Zauberer und Hexenkräfte

In Season 7 von Diablo 4 steht der neue Patch 2.1.3 an und der bringt einige Buffs für die Zauberinnen, aber auch für die Hexenkräfte mit. Wir fassen die Highlights aus den Patch Notes für euch zusammen.

Das sind die Highlights aus dem Patch:

Der kommende Patch 2.1.3 bufft einige Hexenkräfte, die die saisonale Mechanik in der aktuellen Season 7 darstellen. Primär erhöht Blizzard hier den Schaden der Skills.

Auch die Klassen erhalten Buffs in Form von verbesserten Skills und Uniques.

Obendrauf stärken die Entwickler den Schrein der Verbindung. Blizzard will den Schadensbuff etwa auf Qual 3 um das 37-fache erhöhen. Der Schrein bekommt regelmäßig Kritik von der Community ab, weil der einst starke Buff jetzt quasi nutzlos ist. Einzelne meinen: Der Schrein ist „schlimmer als 1 Million angestoßener Zehen.“

Dazu bringt der Patch einige Bugfixes mit. Der Patch 2.1.3 kommt am Dienstag, dem 4. März 2025, ins Spiel. An dem Abend startet auch das „Marsch der Goblins“-Event. Die ausführlichen englischen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels. Sobald sie auf Deutsch verfügbar sind, passen wir den Artikel an.

Die Hexenkräfte sind die Mechanik in Season 7 von Diablo 4. Das Video stellt euch die Hexen von Hawezar in unter einer Minute vor:

Buffs für Zauberinnen, Druiden und Jäger

Welche Klassen erhalten Buffs? Der Patch bringt Buffs für verschiedene Klassen in Diablo 4. Besonders die Zauberinnen profitieren hier, denn der Patch erhöht unter anderem den Schaden für den „Ball Lightning“-Skill. Der Build um den Skill befindet sich aktuell eher in den unteren Stufen der Tier List der stärksten Endgame-Builds in Season 7.

Dazu skaliert die Explosion des Unique-Beinschutzes „Axiale Verbindung“ dann mit den Rängen des Kettenblitz-Skills. Auch der Schaden des Unique-Fokus „Schlag des Sturmhorns“ ist dann höher und skaliert mit den Rängen von „Ball Lightning.“

Die Stärke der Schatteninfusion der Jägerin durch die Unique-Stiefel „Gang des Assassinen“ wird außerdem erhöht. Aber auch für den Druiden gibt es ein paar Verbesserungen. So wird der Schaden des Aspekts des Wolfssturms pro Wolf erhöht. Bei der Unique-Axt „Zunehmender Mond“ wird der inhärente kritische Schaden dadurch ersetzt, dass „Zersetzen“ mit einer Chance von 50 % doppelten Schaden verursacht.

Was passiert mit den Hexenkräften? Blizzard bufft einige Hexenkräfte, indem sie den Schaden der Skills erhöhen. Folgende Skills erhalten einen Buff:

Wachstum: Schaden pro Rang erhöht von 1 % auf 2,5 %, Maximum erhöht von 45 % auf 75 %.

Verdammniskugel: Schadensbonus bei Kills und gegen Bosse erhöht von 5 % auf 8 %, maximaler Schaden erhöht von 100 % auf 160 %.

Feuerfledermäuse-Diener: Schaden pro Treffer erhöht von 20 % auf 40 %.

Welle des Wehklagens: Abprallschaden erhöht von 15 % auf 25 %.

Bann der Flammen: Schaden erhöht von 40 % auf 60 %.

Giftfrosch-Diener: Gesamtschaden durch Gift pro Rang erhöht von 40 % auf 90 %. Gesamtschaden der Explosion pro Rang erhöht von 50 % auf 120 %.

Die Kräfte der Hexenmacht sind die Mechanik in Season 7 von Diablo 4. Ihr könnt euch die Kräfte zunutze machen und damit eure Builds verstärken. Wie ihr die Kräfte bekommt und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier: Diablo 4 Kräfte der Hexenmacht: So funktioniert die Mechanik in Season 7