Eine einzige Ressource begrenzt gerade den Fortschritt in Diablo 4 – Spieler gibt Tipp, wie ihr „unendlich“ viel davon bekommt

Eigentlich ist die aktuelle Season 12 von Diablo 4 richtig stark, finden Spieler. Wenn da nicht eine Sache wäre, die total nervt: der Mangel an Obduzit. Blizzard hat den Erhalt dieses Crafting-Materials erst mit dem Patch zur Season stark generft. Jetzt fehlt sie den Spielern, die besser werden wollen.

Was ist das für eine Ressource?

Mit Obduzit könnt ihr eure Ausrüstung verbessern. Ihr braucht die Ressource, für die „Vollendung“, mit der ihr die Werte aller Affixe auf Items anhebt.

Obwohl es einige Quellen für Obduzit gibt, existieren nur wenige wirklich effiziente Farm-Methoden. Die bisher beliebtesten waren Alptraum-Dungeons.

Die Grenze sorgt gerade dafür, dass die Season 12, in der ihr selbst zum Butcher werden könnt, eher bescheiden abschneidet.

Das ist das Problem mit Obduzit: Das Material ist notwendig, um Ausrüstung auf den absolut höchsten Stand zu bringen, der möglich ist. Heißt: Wenn ihr hohe Stufen in der Grube abschließen müsst, braucht ihr tonnenweise Obduzit.

Allerdings hat Blizzard mit Erscheinen von Patch 2.6.0 (und damit Season 12) die Drop-Rate von Obduzit in horadrischen Tresorkammern stark generft. Damit ist die beste Farm-Methode nicht mehr annähernd so stark wie früher.

Der Gear-Farm an sich kann schon sehr zeitaufwendig sein. Jetzt kostet es noch mehr Zeit, das notwendige Oduzit zu besorgen, um stark zu werden, und das in einer Season, die ohnehin schon kürzer ist als sonst. Denn Ende April erscheint Lord of Hatred, die neue Erweiterung. Genau das kritisieren Spieler gerade auf Reddit.

Ein „unendlicher Loop für Obduzit“ soll helfen

Im Thread heißt es: Eigentlich sei Season 12 richtig gut. Nur Obduzit nerve, weil man es für den Fortschritt auf hohen Stufen braucht. Wo man früher locker mehrere Sets für verschiedene Builds aufwerten konnte, brauche man schon für eines ewig.

Ein Nutzer erklärt jedoch, wie man der Obduzit-Knappheit Abhilfe schaffen kann. Es gibt demnach eine Methode, um quasi endlos viel von der Ressource zu bekommen:

Crafte Siegel, bis du eine horadrische Tresorkammer bekommst.

In der Tresorkammer hast du eine hohe Chance, 1-2 Eskalations-Siegel zu bekommen.

Beende die Eskalations-Siegel und bekomme 1-2 Siegel für horadrische Tresorkammern. Da, du bist nun in einem unendlichen Loop für Obduzit. Buchstäblich 30 Minuten später musst du dir um nichts mehr in diesem Spiel Sorgen machen. Johnny_SWTOR auf Reddit

Es gibt noch weitere Tipps, um in Diablo 4 Obduzit zu farmen, aber die Alptraum-Dungeons mit der Tresorkammer sind der mit Abstand beste Weg zur Ressource – selbst nach dem Nerf. Dennoch sei die Information mit den großen Mengen an Obduzit nicht korrekt, erklären weitere Nutzer.

Der Loop gebe bei weitem nicht so viel Obduzit wie behauptet, lediglich „ein paar Hundert“ pro Run, laut VagueSomething. In einer halben Stunde käme man vielleicht auf 800 bis 1.200 Obduzit, wobei sich die Menge mit steigenden Qual-Stufen erhöht. Auf T4 gebe es schon 800 pro Tresorraum.

Qual-Stufen gehen mit Lord of Hatred übrigens noch höher.

Zwar funktioniere die Farm-Methode noch, sei aber schlicht eintönig und langweilig: „nicht unterhaltsam und du bekommst nicht genug XP für die Spielzeit.“ (laut DrNCrane74). Selbst mit den verringerten Kosten fürs Mastercrafting sei es immer noch eine Qual (no pun intended), an Obduzit zu kommen.

Season 12 stellt abgesehen vom Obduzit-Farm offenbar eine der größten Herausforderungen bisher dar, denn es gibt eine Möglichkeit, sich das Spiel selbst deutlich schwieriger zu machen. Zu schwierig für viele von euch, wie es aussieht: Blizzard macht Diablo 4 härter, muss Nerf nachlegen, weil ihr zu weich seid