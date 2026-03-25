Veteranen lachen über den Butcher in Diablo 4, aber Neulinge verzweifeln noch immer an ihm: „Wie soll das möglich sein?“

Während Veteranen den Butcher in Diablo 4 oft nur noch müde belächeln, fürchten sich Neulinge, wenn sie auf den Boss treffen. Ein Einsteiger suchte nun verzweifelt Hilfe bei der Community, nachdem ihn der Boss völlig überrumpelt hatte.

Das hat es mit dem Butcher auf sich: Der Butcher („Schlächter“) ist ein Boss, der euch zufällig in jedem Dungeon überraschen kann. Das merkt ihr dann spätestens an den stampfenden Schritten, mit denen er auf euch zugerannt kommt. Dabei begrüßt er euch mit den Worten „Ah, Frischfleisch!“. Er ist deshalb so gefährlich, weil er massiven Schaden austeilt, Spieler mit seinem Haken heranzieht und trotz seiner bulligen Statur erschreckend flink agiert.

Für viele Veteranen ist er eher zur Lachnummer geworden, besonders auf höheren Leveln. Neuere Spielerinnen und Spieler fürchten sich jedoch vor dem gnadenlosen Boss, auf den sie zufällig treffen.

Was ist dem Neuling passiert? Ein Spieler wandte sich völlig ratlos an die Reddit-Community, nachdem er bereits mit Level 9 auf den Butcher getroffen war. In seinem Post fragte er verzweifelt, wie man gegen dieses „Ding“ überhaupt kämpfen soll. Er wollte eigentlich nur eine Nebenquest erledigen und dachte am Ende sogar, der Boss gehöre fest zur Aufgabe, weshalb er die Quest vorerst abbrach.

„Ah, der Butcher macht Butcher-Dinge“

Das rät ihm die Community: Die meisten Spieler sind sich einig: Auf diesem niedrigen Level sollte man gar nicht erst kämpfen, sondern schleunigst das Weite suchen. Mit Level 9 ist man quasi noch mit „Buttermesser und Jutesack“ unterwegs und hat gegen diesen Brocken schlicht keine Chance.

Erfahrene Nutzer raten dazu, sich in Diablo 4 erst einmal auf die Kampagne zu konzentrieren, die Welt zu erkunden und besseren Loot zu farmen. Sobald man mit Ausrüstung, Skills und Klassenmechanik ausgerüstet ist, stellt der Butcher kein großes Problem mehr dar.

Der Nutzer thoughtjester merkt an, dass es wohl die Aufgabe des Butchers sei, neue Spieler zu erschrecken. Andere User wie Zealousideal_Hope_31 betonen, dass der Schlächter am Anfang jeden fertig macht, man später aber derjenige sei, der zuletzt lacht. Und Ezekku vermisst sogar das Gefühl, das der Butcher mit seinen „Butcher-Dingen“ bei neuen Spielern auslöst.

In der Community wird zudem regelmäßig darüber diskutiert, welche Version des Butchers aus der gesamten Diablo-Reihe eigentlich die furchteinflößendste war – und damit der Favorit der Spieler.

In Season 12 dreht sich buchstäblich alles um blutrünstiges Gemetzel. Ihr könnt dort sogar selbst in die Haut des Butchers schlüpfen. Eine Möglichkeit für diese Verwandlung ist das Betreten der neuen Schlachthäuser. Wie ihr diese speziellen Dungeons findet und die nötigen Schlüssel sammelt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Schlachthäuser – So findet ihr die Schlüssel und könnt zum Butcher werden