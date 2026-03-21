Blizzard macht Diablo 4 härter, schiebt direkt einen Nerf nach, weil ihr zu weich seid

Seit Season 12 gibt es in Diablo 4 ein Feature, mit dem ihr die Schwierigkeit selbst in die Höhe treiben könnt. Für viele Spieler war das jedoch eine Nummer zu hart, weshalb Blizzard nun nachbessert. Wir fassen die Highlights aus den Patch Notes zu Update 2.6.1 für euch zusammen.

Was ist das für ein Feature? Mithilfe von blutbefleckten Siegeln könnt ihr die Herausforderung in Diablo 4 gezielt steigern. Der mit dem Siegel aktivierte Content liegt in etwa eine Qual-Stufe über eurer aktuellen Stufe. Richtig knackig wird es mit den blutgetränkten Siegeln, denn hier entspricht die Schwierigkeit ungefähr der Grubenstufe 100. Und wenn die droppen, gibt es quasi kein Zurück – dazu gleich mehr.

Da viele Spieler an dieser Herausforderung scheiterten, liefert Blizzard nun einen Patch inklusive diverser Bugfixes. Der Patch 2.6.1 kommt am Dienstag, dem 24. März 2026, ins Spiel. Die ausführlichen deutschen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Schwächere blutgetränkte Siegel für bessere Erfolgschancen

Was ändert Blizzard an den Siegeln? Die Entwickler schrauben die Schwierigkeit der blutgetränkten Siegel deutlich nach unten. So heißt es in den Patch Notes:

Wir haben Feedback erhalten, dass Spieler die blutgetränkten Siegel nach dem Freischalten nicht vernünftig abschließen konnten. Durch eine deutliche Verringerung der Schwierigkeitsstufe hoffen wir, dass alle Spieler, die den Zugang zu blutgetränkten Inhalten haben, eine bessere Erfolgschance haben.

Diese Änderung dürfte in der Community gut ankommen. In einem Reddit-Thread kritisierte der Nutzer Golandia etwa das mangelnde Balancing der blutgetränkten Siegel. Auch NailMiserable4992 pflichtet bei: Er habe sich dem Content auf Qual 2 gewachsen gefühlt, bis er die blutgetränkten Siegel ausprobierte. „Ich verstehe, dass sie schwieriger sein sollen, aber der Unterschied ist immens“, erklärt er.

Kann man einfach auf die Siegel verzichten? Tatsächlich droppen die blutgetränkten Siegel anscheinend ohnehin erst, wenn ihr die Grube auf Stufe 100 abgeschlossen habt. Aber laut dem Diablo-Experten wudijo ist es so, dass daraufhin ALLE Siegel, die für Aktivitäten droppen, blutgetränkt sind (Quelle: YouTube). Wollt ihr nach dem Abschluss der Grubenstufe weiterhin „leichtere“ Inhalte farmen, müsstet ihr euch zunächst einen neuen Charakter erstellen und andere Siegel mit ihm sammeln.

Die neue Ausstattung in Kael Rills Schlächterladen wird positiv aufgenommen. Dort stehen euch dann eine Beutetruhe und ein Schmied zur Verfügung. Ihr könnt dort also um blutbefleckte Items gambeln und saisonale Belohnungen abholen, ohne ständig den Ort wechseln zu müssen, wenn ihr auf eure Truhe zugreifen wollt. Weitere Details und Bugfixes zu Patch 2.6.1 lest ihr auf Seite 2.

Kritik gibt es auf Reddit dafür, dass der Patch nichts an den Drop-Raten für Obduzit ändert. Viele Spieler bemängeln, dass es in Season 12 schwierig sei, an die für die Vollendung nötigen Massen des Materials zu kommen. Falls eure Vorräte ebenfalls ständig leer sind, haben wir hier zusammengefasst, wo ihr Obduzit in Diablo 4 am besten farmen könnt.