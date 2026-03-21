Vorsicht, wenn ihr in Diablo 4 zu gut seid, wird das Spiel plötzlich unspielbar schwierig und es gibt kein Zurück

In Diablo 4 gibt es in Season 12 spezielle Siegel, mit denen ihr die Schwierigkeit der Aktivitäten selbst erhöhen könnt. Sobald ihr eine Aktivität auf einer besonders hohen Stufe geschafft habt, droppt jedoch nur noch eine Sorte der Siegel – und dadurch wird das ARPG so richtig hart, ohne dass ihr es rückgängig machen könnt.

Wodurch wird Diablo 4 so schwierig? Mit den „blutbefleckten Siegeln“ könnt ihr die Schwierigkeit von Inhalten wie Höllenhorden oder Alptraum-Dungeons um etwa eine Qual-Stufe erhöhen. Zusätzlich gibt es aber auch die blutgetränkten Siegel. Und die droppen laut dem Diablo-Experten wudijo, sobald ihr die Grube auf Stufe 100 abgeschlossen habt.

Die Herausforderung der Inhalte, die ihr mit den blutgetränkten Siegeln aktiviert, liegt dann ebenfalls in etwa bei Grubenstufe 100. Das Problem daran: Ihr kommt aus der Nummer nicht mehr raus.

In seinem YouTube-Video erklärt der Experte, dass schon die normalen blutbefleckten Aktivitäten fordernd seien. Während die Top-Builds aus Season 12 dort noch gut klarkommen, sei der Sprung zu den blutgetränkten Siegeln so gewaltig, dass man sie besser komplett meidet.

Experte rät: Lasst es, sonst ist euer Farming-Loop im Eimer

Warum sollte man die Siegel vermeiden? Sobald man die Grube auf Stufe 100 abschließt, schaltet der Charakter permanent blutgetränkte Siegel frei. Dadurch werden laut wudijo alle blutbefleckten Siegel zu blutgetränkten aufgewertet. Da diese auf die Schwierigkeit von Grubenstufe 100 skalieren, wird jeder so aktivierte Inhalt, also beispielsweise Alptraum-Dungeons und Höllenhorden, zum Härtetest.

Laut wudijo entspricht das effektiv einer 200-fachen Steigerung der Schwierigkeit. Während normale Siegel etwa Grubenstufe 70 entsprechen, sorgt die Skalierung auf Stufe 100 für einen rund 209-fachen Multiplikator der Boss-Lebenspunkte. Der eigentliche Farming-Loop der Aktivitäten wird dadurch praktisch unspielbar.

Der Experte erklärt außerdem, dass es auch nichts mehr bringe, einfach die Qual-Stufe zu ändern. Auch wenn ihr dann etwa auf Qual 1 wechselt, bleiben die Siegel auf dem Niveau von Grubenstufe 100.

Bleibt das so? Blizzard hat bereits angekündigt, dass sie zumindest die Schwierigkeit der blutgetränkten Siegel deutlich nach unten schrauben, damit alle Spieler, die Zugang zu blutgetränkten Inhalten haben, eine bessere Erfolgschance haben. Ein entsprechender Patch ist für Dienstag, den 24. März 2026, angekündigt.

Wie bekomme ich andere Siegel? Habt ihr die Grube auf Stufe 100 abgeschlossen, sei laut wudijo der einzige Weg aktuell, einen neuen Spielercharakter zu erstellen. Mit diesem Charakter könnt ihr dann wieder normale blutbefleckte Siegel farmen, solange ihr maximal Grubenstufe 99 abschließt.

Habt ihr es in der Grube ohnehin noch nicht auf so hohe Stufen geschafft, seid ihr auf der sicheren Seite und könnt bequem Content auf der Schwierigkeitsstufe farmen, die euch zusagt. Für Mats sind Runs vor allem in Aktivitäten wie Alptraum-Dungeons wichtig. Hier lohnen sich Dungeons mit dem „Horadrischen Tresorkammer“-Affix am meisten. Wo ihr Siegel und Siegelpulver in Season 12 von Diablo 4 farmen könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.