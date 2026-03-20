Diablo 4 Siegelpulver farmen – So bekommt ihr das Material für Alptraum-Siegel

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2 Min. Nicole Wakulczyk 0 Kommentare Lesezeichen
Diablo 4 Siegelpulver farmen – So bekommt ihr das Material für Alptraum-Siegel

In Alptraum-Dungeons könnt ihr wichtige Materialien in Diablo 4 farmen. Um sie zu betreten, benötigt ihr Siegel. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Siegelpulver dafür am effizientesten sammelt.

Wofür brauche ich Siegelpulver? Beim Okkultisten könnt ihr Alptraum-Siegel herstellen, die normale Dungeons in Alptraum-Dungeons verwandeln. Ein Siegel kostet euch dabei 60 Siegelpulver und 4.000 Gold. Alptraum-Dungeons eignen sich, um verschiedene Materialien zu farmen. Besonders lohnenswert sind Siegel mit dem Affix „Horadrische Tresorkammer“, da ihr dort reichlich Obduzit für das Crafting erhaltet.

Wo ihr Siegelpulver bekommt, um die Siegel für Alptraum-Dungeons herzustellen, fassen wir euch nachfolgend zusammen.

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Farm-Spots für Siegelpulver

Wo bekomme ich Siegelpulver? Der schnellste Weg führt über die Alptraum-Dungeons selbst. Dort droppt das Material entweder direkt oder in Form neuer Siegel. Die Siegel, die ihr nicht braucht, könnt ihr somit beim Okkultisten zerlegen und erhaltet im Gegenzug wieder Siegelpulver.

Das ist besonders praktisch, wenn ihr gezielt nach Siegeln mit Affixen wie der „Horadrischen Tresorkammer“ oder welchen, die sich auf Obduzit beziehen, sucht. So könnt ihr die zerlegen, die ihr nicht braucht, und neue craften – in der Hoffnung, dass ihr Siegel mit passenden Affixen erhaltet.

Weitere Quellen für Siegelpulver:

  • Truhen vom Baum des Flüsterns
  • Abschluss von Events
  • Erledigen von Elite-Monstern
  • Truhen in der Höllenflut

Wo bekomme ich weitere Siegel? Um genügend Siegel zum Zerlegen zu haben, solltet ihr neben Alptraum-Dungeons vor allem die Truhen vom Baum des Flüsterns farmen. Auch die Belohnungen des saisonalen Rufs können Alptraum-Siegel enthalten. Um euren Ruf zu steigern, müsst ihr „Brutalität“ sammeln, indem ihr Killstreaks erreicht. Insgesamt gibt es 24 Stufen, die ihr am Board in Gea Kul freischalten könnt.

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Um möglichst flott durch die Alptraum-Dungeons zu kommen und effektiv Siegel und Siegelpulver zu farmen, empfiehlt es sich außerdem, eure Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen. Ein starker Build, mit dem ihr die Monster schnell zerlegt, ist zudem auch nicht verkehrt. Welche Builds in Season 12 besonders stark sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Die besten Builds in Season 12 von Diablo 4 für alle Klassen im Endgame

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