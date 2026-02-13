Diablo 4 Obduzit farmen: So findet ihr das Material am schnellsten in Season 11

Um eure Items in Diablo 4 mit der Vollendung zu verbessern, braucht ihr Obduzit. Wo ihr das Crafting-Material für das Endgame am besten farmen könnt, erfahrt ihr hier.

Wofür brauche ich Obduzit? In Diablo 4 benötigt ihr Obduzit, um eure Ausrüstungsgegenstände zu verbessern. Mit der Vollendung verbessert ihr beim Schmied die Qualität eurer Items. Dadurch steigt der Wert aller Affixe. Wie ihr die Vollendung freischaltet und wie sie konkret funktioniert, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Besonders im Endgame braucht ihr quasi haufenweise Obduzit, da ihr nicht nur ein Set an Ausrüstungsgegenständen vollendet, sondern vermutlich mehrere – je nachdem, was ihr so findet. Zerlegt ihr alte, vollendete Items, bekommt ihr immerhin einen Teil der Mats zurück.

Der beste Farm-Spot für Obduzit

Wo farme ich Obduzit am schnellsten? Ihr sammelt Obduzit in allen möglichen Endgame-Aktivitäten. Eine davon lohnt sich allerdings besonders: Alptraum-Dungeons mit dem Affix „Horadrische Tresorkammer“. Während diese Kammern in anderen Dungeons nur zufällig auftauchen können, sind sie bei Siegeln mit diesem speziellen Affix garantiert.

In den Alptraum-Dungeons betretet ihr die Tresorkammer durch ein Portal und aktiviert Säulen, um euren Durchgang anzupassen. In den Kammern habt ihr begrenzt Zeit, Monster zu erledigen und dadurch in eurer Belohnungsstufe aufzusteigen.

Sobald die Zeit abläuft oder ihr die maximale Stufe erreicht habt, erscheint der Boss. Habt ihr den Boss erledigt, wartet eine Truhe auf euch, die neben Loot auch massenweise Obduzit enthält.

Alternative Farm-Spots für Obduzit

Neben den Horadrischen Tresorkammern in Alptraum-Dungeons bekommt ihr Obduzit auch in folgenden Aktivitäten:

Unterstadt von Kurast

Höllenhorden

Alptraum-Dungeons

Söldnerversteck (Teil der Erweiterung „Vessel of Hatred“)

Im Söldnerversteck könnt ihr bei Fayira Materialien gegen „Blasse Zeichen“ eintauschen, sobald ein Söldner Stufe 5 erreicht hat. Um euer Konto an Blassen Zeichen aufzufüllen und das Angebot zu erweitern, müsst ihr eure Söldner leveln. Das passiert ganz automatisch durch Rapport, wenn sie euch im Kampf begleiten.

Die Vollendung ist ein essenzieller Bestandteil in Diablo 4, um eure Builds im Endgame zu verstärken und das Beste aus ihnen herauszuholen. Ihr sucht noch die besten Builds für die aktuelle Season? Dann habt ihr mit unserer aktuellen Tier List die beste Übersicht: Diablo 4 Season 11: Tier List mit den besten Builds für alle Klassen