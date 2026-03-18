Bei Loot verstehen Fans von Diablo 4 keinen Spaß, aber in Season 12 verbirgt er sich ausgerechnet hinter der unbeliebtesten Aktivität

Das Looten gehört in Diablo 4 zu den wichtigsten Mechaniken, um euren Charakter voranzubringen. Ein spezielles Feature verspricht besonders viele Belohnungen, allerdings müsst ihr euch dafür in eine eher unbeliebte Aktivität begeben.

In Diablo 4 schaltet ihr Saisonränge frei, indem ihr Finaldungeons absolviert und Unterschlupf-Bosse auf den Qual-Stufen besiegt. Seit Season 11 ersetzen diese Ränge den klassischen Regionsfortschritt, der nur noch im Ewigen Reich existiert. Gekoppelt sind die Ränge an die Saisonreise, über die ihr massig Extra-Loot abgreifen könnt.

Welche Aktivität muss man für den Loot machen? Um die Belohnungen zu kassieren, müsst ihr die Bonusziele der Saisonränge erfüllen. Als Belohnung winken Fertigkeitspunkte, Schwelende Asche für den saisonalen Segen, Crafting-Mats und Gear. Viele dieser Ziele erledigt man quasi nebenbei, etwa beim Monster in der Höllenflut Metzeln, Geflüster Abschließen oder Killstreaks Sammeln.

Es gibt in Season 12 jedoch auch Aufgaben, die in der PvP-Zone spielen, und darauf haben viele Spielerinnen und Spieler schlichtweg keine Lust. Bereits kurz nach dem Release hatte ein NPC mehr Helden auf dem Gewissen als andere Spieler im PvP.

„Sie sollten den PvP-Teil komplett aus dem Spiel entfernen“

Was sagen Spieler zu den Aufgaben? Die Ziele, die mit den PvP-Zonen verbunden sind, sorgen in der Community aktuell für Diskussionen. Besonders die Mechanik, dort zum Butcher zu werden, um Feinde zu erledigen, steht in der Kritik. Auf Reddit beschweren sich Nutzer wie Mind-The-Mines darüber, dass alle nur in einem Bereich herumstehen und Flächenschaden spammen, um die nötigen Punkte für die Verwandlung zu farmen.

Auch andere Ziele in der PvP-Zone kommen schlecht weg. Ein Nutzer kritisiert auf Reddit etwa die Aufgabe, Elite-Gegner in diesem Gebiet zu töten: „Versuch mal, 250 Elites in dieser Zone zu töten, wenn jede Stunde nur 3–5 spawnen (außer man hat Glück und ein Event spawnt einen). […] Es klang nach einer verdammt schnellen und einfachen Aufgabe, bis mir klar wurde, dass sie es nicht ist.“

Andere Spieler ergänzen, dass sie selten bis nie auf andere Spieler in der PvP-Zone treffen. Manche sprechen sich ab und erledigen sich gegenseitig. Der Tenor einiger Fans: Die Entwickler könnten den PvP-Aspekt eigentlich komplett streichen, da er schlichtweg keine Bedeutung habe.

Viele Spieler lassen die Bonusziele, die mit PvP verbunden sind, einfach links liegen, da sie ohnehin nicht „verpflichtend“ sind. Auf dem nachfolgenden Bild seht ihr etwa links die optionalen Bonusziele für Rang 6 und rechts die Voraussetzung für den Rangaufstieg:

Für ein Bonusziel müsst ihr sogar einen anderen Spieler als Butcher erledigen.

Bonusziele tragen nicht zum Saisonrang bei

Warum sind die Ziele nicht „verpflichtend“? Ihr müsst diese Bonusaufgaben nicht abschließen, um im Saisonrang aufzusteigen und Belohnungen wie Loot-Pets, Titel und Prächtige Funken zu erhalten. Dafür reichen die Aufgaben wie das Meistern von Finaldungeons und das Besiegen von Unterschlupf-Bossen aus – also die rechte Seite des jeweiligen Saisonrangs.

Die Belohnungen für die Bonusziele beinhalten primär Crafting-Mats, Frischfleisch, XP-Kugeln und Ausrüstungsgegenstände. Das ist zwar nützlicher Loot, aber nichts, worauf man nicht verzichten könnte, da ihr all diese Dinge auch regulär im Spielverlauf gedroppt bekommt.

Das Bonusziel „Malträtierte Mitteilung“ auf Saisonrang 1, das laut Beschreibung PvP-Inhalte erfordert, lässt sich übrigens rein über PvE-Aktivitäten wie die Höllenflut oder Schlachthäuser abschließen. So bekommt ihr den Skill-Punkt, ohne einen Fuß in die PvP-Gebiete setzen zu müssen.

Tipp, für das Bonusziel „Malträtierte Mitteilung“: Das Bonusziel „Malträtierte Mitteilung“ scheint bei einigen Spielern seit dem Start von Season 12 verbuggt zu sein. Erstellt dann einfach einen neuen Spielercharakter und sprecht in Gea Kul kurz mit dem NPC, bei dem ihr die saisonale Quest-Reihe startet. Das sollte das Bonusziel auslösen und abschließen – zumindest hat es bei uns geklappt.

Für einige Bonusziele müsst ihr zudem Schlachthäuser meistern. In diesen speziellen Dungeons seid ihr die gesamte Zeit als Butcher unterwegs und zerlegt Feinde mit speziellen Angriffen. Wie ihr seine Schlachthäuser finden und die passenden Schlüssel dafür bekommen könnt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Schlachthäuser – So findet ihr die Schlüssel und könnt zum Butcher werden