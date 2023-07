Community-Chef warnt: Wer sich Diablo 4 mit einem Tool zu leicht macht, riskiert einen Bann

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Tools wie solche Mods sind dagegen in anderen Online-Spielen weit verbreitet. Das bekannteste Beispiel dürfte WoW sein, in dem AddOns bei so gut wie jedem Spieler laufen. Einige Inhalte im Spiel lassen sich ohne solche Mods sogar nur kaum bis gar nicht meistern:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das Verbot sei also eine Maßnahme, um Betrug vorzubeugen – was mit Blick auf die Vergangenheit von Diablo durchaus verständlich sein kann. Dennoch zeigt sich die Community eher verwirrt.

Insert

You are going to send email to