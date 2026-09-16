Blizzard erfüllt Spielern einen großen Wunsch, macht Kriegspläne in Diablo 4 accountweit

Spieler fanden es anstrengend, die Kriegspläne in Diablo 4 immer wieder neu leveln zu müssen. Das ändert sich mit Season 15. Was ihr dafür beachten müsst, erfahrt ihr hier.

Kriegspläne sind das Kern-Feature für das Endgame in Diablo 4. Damit könnt ihr euch quasi eure eigene „Playlist“ aus Inhalten erstellen und dafür Extra-Belohnungen einsacken. Allgemein kommt das Feature richtig gut an. Auch MeinMMO-Redakteur und Diablo-Experte Benedict kam davon gerade zum Start kaum los.

Das wurde an den Kriegsplänen kritisiert: Besonders im Gruppenspiel gab es einige Probleme mit dem Feature. So konnte man etwa nicht gemeinsam im Team an den Kriegsplänen arbeiten. Dafür hat Blizzard mittlerweile mit einem Update nachgebessert und das Zusammenspiel ermöglicht.

Ein weiterer großer Kritikpunkt war, dass man die Kriegspläne für jeden neuen Charakter von vorne leveln muss. Und das verhinderte sogar, dass Spieler andere Klassen ausprobieren wollten.

Blizzard hat hier auf das Feedback aus der Community gehört und das Feature mit Season 15 erneut überarbeitet.

Video starten Diablo 4 zeigt neue Inhalte aus der Season of Hell’s Legacy im Trailer Autoplay

Voraussetzungen für geteilten Fortschritt bei Kriegsplänen

Welchen Wunsch erfüllt Blizzard? Ab Season 15, der Saison des Höllenerbes, werden Punkte, die ihr mit einem Charakter in den Kriegsplänen verdient, mit allen anderen Charakteren auf eurem Account geteilt. Das bedeutet konkret: Euer erspielter Fortschritt bleibt erhalten, wenn ihr andere Klassen und Builds ausprobieren wollt.

Dabei gibt es jedoch ein paar wichtige Punkte zu beachten:

Die Charaktere müssen in ihren Realms und Eigenschaften übereinstimmen (Ewig/Saisonal, Nicht-Hardcore/Hardcore sowie Normal/Solo-Selbstfinder).

Obwohl der Fortschritt geteilt wird, besitzt jeder Charakter einen eigenen Planer. Ihr könnt die Punkte also für jeden Helden ganz flexibel verteilen, ähnlich wie bei Paragon-Punkten.

Der Kriegsplan-Fortschritt eurer Charaktere aus Season 14 wurde beim Start der neuen Season auf die ewigen Realms übertragen.

Punkte von verstorbenen Hardcore-Charakteren verfallen. Nur der Fortschritt von Charakteren, die zum Ende der Season noch leben, wird übertragen. Damit euer erarbeiteter Kriegsplan-Fortschritt auf den ewigen Realm wandert, müsst ihr beim Wechsel einer Season mindestens einen lebenden Hardcore-Charakter besitzen.



Mit den accountweiten Kriegsplänen nimmt Blizzard eine der größten Hürden aus dem Endgame und belohnt endlich das klassenübergreifende Spielen. Wie die Kriegspläne konkret funktionieren, erfahrt ihr in unserem Guide.

Freut ihr euch darüber, dass ihr eure Kriegspläne künftig accountweit teilt, oder hättet ihr euch ganz andere Anpassungen gewünscht? Schreibt es uns in die Kommentare!

Neben der überarbeiteten Mechanik für die Kriegspläne hat Season 15 noch weitere frische Inhalte im Gepäck. Unter anderem überarbeitet Blizzard erneut die Mythics, um den Zufallsfaktor zu reduzieren. Obendrauf kehren einige legendäre Uniques aus früheren Diablo-Teilen in Diablo 4 zurück. Die saisonalen Inhalte setzen zudem auf nostalgischen Legacy Content, der Veteranen bekannt vorkommen dürfte. Alle wichtigen Infos zu den neuen Features von Season 15 findet ihr in unserer Übersicht.