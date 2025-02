Spieler bemerken erst jetzt eine kleine Änderung in Diablo 4, mit der sie Zeit sparen

Jetzt müsste die Rüstkammer die Edelsteine nur noch automatisch austauschen, merkt Nakorite im Kommentar an. Die Rüstkammer in Diablo 4 ermöglicht es euch, Builds zu speichern und bei Bedarf zu wechseln.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Das spart Zeit und macht den Wechsel zwischen euren Endgame-Builds in Diablo 4 deutlich angenehmer. Insbesondere den Weg und die Lade-Screens in die Stadt könnt ihr euch damit nun locker sparen.

Um welche Änderung geht es? Ihr könnt Edelsteine in Items einfach austauschen – und zwar bereits seit Season 6 , also seit Oktober 2024. Vorher war das nicht möglich und ihr musstet die sockelbaren Items beim Juwelenschmied entsockeln, was vor allem für Spieler nervig war, die gerne experimentieren und verschiedene Builds testen wollten.

