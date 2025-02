Ein Händler in Diablo 4 galt als Geheimtipp für die besten Items, jetzt meinen Spieler: Der ist nutzlos

In der vergangenen Season war ein Händler in Diablo 4 die beste Anlaufstelle für Uniques. Sogar Mythic Uniques konnten dort droppen. Doch mit Season 7 hat Blizzard etwas geändert, und viele Spieler sind sich einig: Der Händler ist jetzt nahezu nutzlos.

Um welchen Händler geht es? Es geht um den Kuriositätenhändler in Diablo 4, bei dem ihr Loot für gesammelte Obolusse „gamblen“ könnt. Ihr wählt dort Items einer bestimmten Kategorie aus, die dann beim Drop eine Seltenheit von gewöhnlich bis einzigartig besitzen können.

Auf den Qual-Stufen sind Ahnengegenstände das Nonplusultra für starke Builds. Diese „vermachten“ Items haben immer mindestens ein GA (größeres Affix) und eine Gegenstandsmacht von 800. Das bedeutet: bessere Affix-Rolls und mehr Power, wodurch sie die besten Items im Spiel sind. Ihr findet sie als Legendarys, Uniques und Mythic Uniques.

In Season 6 war der Kuriositätenhändler eine der besten Anlaufstellen für die begehrten Items, und der Diablo-Experte Raxxanterax fürchtete einen Nerf des „Gamblers“. Mit der neuen Season 7 ist dies tatsächlich eingetreten.

Warum ist der Händler jetzt nutzlos? Auf Reddit teilt Entire_Helicopter_94 seine Erfahrungen mit dem Kuriositätenhändler und zeigt, was er für 2.000 Obolusse bekommen hat. Dank der Asche aus dem „saisonalen Segen“ hatte er dabei eine 40 % höhere Chance, ein 2. Item pro Kauf zu erhalten. Auf welcher Schwierigkeitsstufe er spielt, ist hier nicht ersichtlich.

Auf dem Screenshot ist erkennbar, dass er insgesamt 32 Amulette „ergambelt“ hat, darunter:

3 Legendarys

15 gelbe Items

14 blaue Items

Auch wir haben unsere Obolusse auf den Kopf gehauen und so lange für Ringe gegambelt, bis das Inventar voll war. Wir haben 4 legendäre Ringe bekommen – darunter jedoch kein „vermachtes“ Item:

Unsere eigene Ausbeute für ca. 1.200 Obolusse mit 40 % Chance auf ein 2. Item.

Spieler raten: Kauft lieber Schlüssel und öffnet Stille Truhen

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer über den Händler in der aktuellen Season. Waramp hält die Obolusse für „nutzlos“ – er müsse nur ein paar Schritte in eine „grüne Zone“ gehen und käme mit drei Legendarys zurück. Auch Cptn_Canada sieht das ähnlich: „Wenn ich mich in eine grüne Zone teleportiere und mir in der Zeit einen Kaffee mache, liegen dort schon mehrere Legendarys herum.“

Mit der grünen Zone sind die saisonalen „Kopfjagd“-Zonen gemeint, in denen es Aufgaben für den Flüsternden Baum und eine hohe Monster-Dichte gibt. Sie erinnern an die Höllenfluten und werden von der Community auch „Hexenfluten“ genannt.

Einige Spieler empfehlen, die Obolusse lieber in „Flüsternde Schlüssel“ zu investieren, anstatt sie für zufällige Items auszugeben. Diese Schlüssel kosten jeweils 10 Obolusse und öffnen „Stille Truhen“ in der offenen Welt – besonders in den Hexenfluten lohne sich das. Neben Loot droppen die Truhen übrigens auch Schlüssel für die neuen „Wurzelhort“-Dungeons.

Dazu schreibt strangelyliteral: „Flüsternde Schlüssel sind jetzt tatsächlich so gut, es ist verrückt.“ Und heartbroken_nerd gibt den Tipp: „Es gibt tonnenweise Stille Truhen in den Kopfjagd-Zonen – öffnet sie einfach ständig.“ Andere weisen darauf hin, dass man die Obolusse auch in der Unterstadt von Kurast einsetzen kann.

Was wurde genau generft? In den Patch Notes zu Patch 2.1.0, der am 21. Januar 2025 mit Season 7 ins Spiel kam, schreiben die Entwickler zu dem Händler: „Es wurde ein Fehler behoben, durch den einzigartige und mythische einzigartige Gegenstände häufiger beim Kuriositätenhändler erhältlich waren als vorgesehen.“

In dem Reddit-Thread berichten Spieler, dass sie sich hier einen Mittelweg gewünscht hätten. Rentahamster meint: „Letzte Season war [das Gamblen] zu stark, diese Season ist es zu schwach. Es müsste irgendwo in der Mitte liegen. Außerdem brauchen die Spieler mehr sinnvolle Möglichkeiten, ihre Obolusse auszugeben.“

Für viele Spielerinnen und Spieler sind die neuen Hexenfluten momentan die beste Möglichkeit, um schnell an Loot zu kommen. Manche sind jedoch von der enormen Menge an Drops regelrecht „erschlagen“, während andere sich gerade deshalb über die Ausbeute freuen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: „So werdet ihr nie glücklich“ – Viele meckern gerade über zu viel Loot in Diablo 4, Casual findet es genau richtig