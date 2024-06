Diablo 4: Experte levelt im HC-Modus alle Klassen auf Stufe 100 an einem Tag – Scheitert zweimal an derselben

Aktuell gibt es durch ein Event in Diablo 4 einen XP-Bonus und der Streamer „Raxxanterax“ nutzte das für eine Challenge. Er levelte alle fünf Klassen an einem Tag auf Stufe 100. Aber wegen einer Klasse scheiterte er.

Wer ist der Streamer? Bei dem Streamer handelt es sich um den Diablo-Experten Raxxanterax (Raxx). Er streamt nach eigenen Angaben seit 10 Jahren täglich auf Twitch. Seine Streams, YouTube-Videos und Guides gelten als Anlaufstelle für viele Diablo-Spieler.

In seinen Streams unternimmt er unter anderem Speedruns in Diablo 4 und testet dabei, wie lange er braucht, um jede der fünf Klassen auf Stufe 100 zu bringen. So hat Raxx mit anderen Streamern in 4 Stunden im Hardcore-Modus bis Stufe 100 gelevelt, um sich dann dem härtesten Boss zu stellen. Spoiler: Das ging nicht gut aus.

Jetzt hat Raxx sich die Challenge auferlegt, alle fünf Klassen an nur einem Tag auf Max-Level zu bringen. Wenn ein Charakter dabei draufgeht, muss er die Klasse von vorne leveln, denn er spielt im Hardcore-Modus.

Das Geburtstags-Event bietet sich als Zeitraum an, um Charaktere auf Level 100 zu bringen. Bis zum 20. Juni ist der XP-Bonus aktiv:

Fünf Klassen in 24 Stunden auf Max-Level – im Hardcore-Modus

Was waren die Bedingungen? Zu Beginn erklärt Raxxanterax im Livestream auf Youtube am 15. Juni die Bedingungen für die Challenge:

Er levelt alle fünf Klassen von Stufe 1 bis 100

Er spielt Solo im Hardcore-Modus

Er hat einen Tag (also 24 Stunden) dafür Zeit

Er benutzt Items, die er vorher gesammelt hat

Es sind keine Uniques/Uber Uniques erlaubt

Das neue Crafting-System Masterworking (Vollendung) ist nicht erlaubt

Dazu merkt er an, er habe nicht das „perfekte Gear“ für alle Klassen gesammelt, er könne dadurch aber viel Zeit sparen. Die vorgefertigte Ausrüstung hatte er in entsprechende Truhen-Fächer sortiert. Er wolle nur kleine Pausen machen, in der Zeit stoppe er den Timer.

Wie lief die Challenge ab? Raxx startet mit dem Druiden, merkt vorher an, dass das die langsamste Klasse zum Leveln sei. Mit Level 7 begibt er sich in den Dungeon, der Weltstufe 3 freischaltet. In einer seiner vorigen Challenges ging Raxx mit Level 1 in den Dungeon – dabei ist er ab Level 50 empfohlen.

Zum Leveln nutzt er primär Alptraum-Dungeons und stapelte mehrere XP-Boni, in etwa:

Nach 3 Stunden und 30 Minuten wurden ihm offenbar brennende Flächen auf dem Boden zum Verhängnis: Sein Druide segnet das Zeitliche auf Level 96. In der Meldung steht, der Druide starb „durch die Umwelt“. Das habe Raxx noch nicht erlebt.

Daraufhin levelt Raxx die nachfolgenden Klassen: Jäger, Totenbeschwörer, Barbar, Zauberin. Nach 18 Stunden und 40 Minuten haben vier Klassen „unfallfrei“ das Max-Level erreicht. Zwischendurch merkt er an, dass ihn der Tod des Druiden sehr verwundert habe. Er werde einen weiteren Versuch unternehmen.

„Druiden sind verflucht“

Nachdem vier Klassen das Max-Level erreicht haben, rechnet Raxx seine Zeiten durch. Er schätzt, ohne den ersten Tod hätte er die Challenge in 19 Stunden und 10 Minuten beenden können. Das liege vor allem an dem vorgefertigten Gear. Für seinen nächsten Druiden sucht er sich Ausrüstung bei anderen Charakteren zusammen, da er seine alte beim Tod verloren hat.

Woran ist der Streamer gescheitert? Auch den zweiten Druiden levelt er überwiegend in Alptraum-Dungeons. Nach 22 Stunden und 28 Minuten in der Challenge erreicht sein Druide Level 95. Im Dungeon trifft er dann aber auf einen 28 Jahre alten Boss – den Butcher.

Der Butcher betäubt den Druiden, der dazu in einer Wand festhängt, die ihn verlangsamt. Raxx versucht, die „Schriftrolle der Flucht“ zu aktivieren, um an einen sicheren Ort teleportiert zu werden. Aber die Schriftrolle löst nicht aus, auch der zweite Druide stirbt.

Verwundert stellt Raxx fest, dass die „Schriftrolle der Flucht“ anscheinend nicht funktioniert, wenn man unter einem Crowd-Control-Effekt steht. Das habe er nicht gewusst. Zudem habe er die Schriftrolle nicht an eine Taste gebunden, sondern hat versucht, sie mit Rechtsklick im Inventar zu aktivieren. Im Chat sind viele „Nooooo“-Ausrufe zu lesen, jemand schreibt: „Druiden sind verflucht.“

Den Twitch-Clip des zweiten Druiden-Abgangs seht ihr hier:

Wird er einen weiteren Versuch starten? Im Twitch-Livestream am 16. Juni merkt Raxx an, dass es schon okay sei und er sich gut fühle. Er habe Spaß gehabt, die Challenge zu machen, das mache er irgendwann nochmal. Der Vorschlag, jetzt so viele Druiden zu leveln, wie er in 24 Stunden schafft, bringt den Streamer zum Lachen. Sein aktueller Stand sei Null, schlimmer könne es also nicht werden.

Im Stream äußert Raxx, dass er irgendwann sicherlich einen weiteren Versuch der Challenge unternehmen werde, vielleicht mit der neuen Klasse. Die erste Erweiterung, „Vessel of Hatred“, bringt den Spiritborn (Geistgeborenen) in Diablo 4 und damit eine Klasse, die es zuvor so noch nicht gab. Mehr dazu: Neue Klasse in Diablo 4: Alles, was wir zum „Spiritborn“ wissen