Deutscher Twitch-Server zu Rust zersplittert in 3 Projekte

Auch der ursprüngliche Server in den USA ist mittlerweile in 2 Projekte zerfallen , die werden aber weiterhin von derselben Gruppe geleitet.

Einige Fans bedauern, dass das ursprüngliche Projekt zersplittert. Denn dort waren die Streamer bunt gemischt. In den neuen Projekten würden jetzt Streamer „aus einer Bubble“ zusammenspielen – so wie es bei Kooperationen üblich ist.

So geht es mit dem Original-Rust-Server weiter: Da hat man sich zwischenzeitlich zurückgezogen und den Server neu überdacht. Offenbar war der ursprüngliche Ansatz „Leute einladen und einfach loslegen“ zu naiv. Jetzt will man Regeln erstellen und ein Komitee eröffnen, um Probleme zu lösen, wenn sie entstehen.

Es gab wohl Defizite in der Kommunikation. So wusste pubHeroz offenbar nicht, ob er wirklich gebannt wird, ging aber davon aus, weil ihn einige Zuschauer warnten, die den Clip mit Rumathra gesehen hatten (via YouTube ).

Es sah so aus, als spiele pubHeroz da in einer anderen Liga als die Gegner. Es ist bei Rust auch durchaus normal, dass erfahrene Rust- und FPS-Spieler die Anfänger aussehen lassen, als wären die Kanonenfutter. Das kommt davon, wenn man keine Anfänger-Guides zu Rust liest.

Doch innerhalb von wenigen Tagen traten Konflikte zwischen den Streamern auf, sodass der Server für einige Tage pausierte. In der Zwischenzeit haben sich Streamer von dem Server zurückgezogen und ihr eigenes Ding gestartet. Außerdem ist ein weiteres Projekt an den Start gegangen.

Am letzten Samstag waren dann auch die deutschen Content-Creators so weit. Der Streamer Rumathra hatte einen Server gestartet und einige große deutsche Twitch-Streamer eingeladen. Rumathra gab auch offen zu, einfach dreist das US-Konzept kopiert zu haben mit der Absicht, kommerziell erfolgreich zu sein.

