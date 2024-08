Xur wird bald zum besten Händler in Destiny 2 – Soll kostbare Items anbieten, die Spieler seit Wochen farmen

Das alte Tentakelgesicht aus Destiny 2 ist bekannt für seine exotischen und kuriosen Waren, doch galt es vor seinem Rework als fast nutzlos. Nun kommt eine weitere Änderung hinzu und die wird vor allem die God-Roll-Jäger unter euch freuen.

Was hat Bungie geplant? Am 20. August 2024 möchte Bungie ein neues Update ausrollen. Patch 8.5.0.2 wird das Sortiment von Xur, dem Schwarzmarkthändler, neu auffrischen. Grund dafür sind die Exotischen Klassen-Items, die Spieler derzeit mit Mühen aus dem Bleichen Herzen des Reisenden erfarmen können. Mit dem Update soll auch Xur ab sofort diese Items verkaufen können und das für nur 41 Seltsame Münzen. (via bungie.net)

Beachtet, dass nur in der Woche des 20. Augusts Xur garantiert die Exotischen Klassen-Items anbieten wird. Danach ist es purer Zufall, ob Xur sie beim nächsten Besuch dabeihaben wird. Zudem müsst ihr die Mission „Destiny-Duell“ mit eurem Hüter einmal abgeschlossen haben, sonst könnt ihr nur eine Exotische Chiffre für 71 Münzen pro Account kaufen.

Xur wird bald zum besten Händler

Warum lohnt sich Xur jetzt so richtig? Zuvor bot Xur nur einige Rüstungen, Waffen sowie Exos an, die Spieler dann mit Legendären Bruchstücken kaufen konnten. Nach seinem großen Rework können Spieler die ikonische Währung „Seltsame Münzen“ erfarmen und bei ihm ausgeben.

Mit den Münzen lassen sich nach wie vor Waffen, Exos und Rüstungen ergattern. Zusätzlich besitzt der Händler jetzt ein Fortschrittssystem, mit dem Spieler belohnt werden, die viele Münzen ausgeben. Obendrauf kommen zwei zufällige Katalysatoren für Exo-Waffen in das Sortiment, damit ihr euch nicht mehr auf das RNG verlassen müsst, das oft ungerecht ist.

Zu guter Letzt könnt ihr zufällige Engramme bei ihm erwerben, um mit etwas Glück Materialien oder billige blaue Items zu erlangen.

Die Rüstungs- sowie Waffen-Rolls mögen vielleicht immer noch nicht die besten sein, aber die Tatsache, dass der exotische Händler nun endlich viel mehr zum Verkauf anbietet, als vor seinem Rework, macht einen Besuch jetzt viel lohnenswerter.

Das solltet ihr noch wissen: Für alle, die es noch nicht wissen und ihre Bauplan-Sammlung vervollständigen wollen – habt ihr genügend Seltsame Münzen parat, dann kauft bei Xur die Engramme, die euch mit Waffen ausstatten. Mit etwas Glück lassen sie alte saisonale Waffen fallen und das sogar mit rotem Rahmen. So müsst ihr nicht zwanghaft in Aktivitäten rein, die in der derzeitigen Rotation sind.

Was haltet ihr von der Notlösung von Bungie? Findet ihr es gut, dass ihr bald eine weitere Option habt, um an Exotische Klassen-Items ranzukommen? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 unterläuft der nächste schwere Fehler – Diesmal nehmen sie Hütern das Wertvollste, ihren Namen