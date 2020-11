Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 20.11.

In Destiny 2 schaut heute, am 20.11., der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Die Season 12, die Saison der Jagd, hat in dieser Woche die Jagdsaison in Destiny 2 eröffnet und damit ihr eure Beute schnell erlegt, hat MeinMMO hier einen nützlichen Guide für euch:

Außerdem erschien am 19. November ein Update, dass die neuen Stasis-Klassen abschwächte und heftige Nerfs für den neuen Warlock brachte. Womit nun einem fairen World First Rennen auf den neuen Raid von Beyond Light, am Wochenende, nichts im Wege steht.

Doch heute stattet uns Xur erstmal einen Besuch ab und wir schauen auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 20. November 2020 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht das Nudelgesicht heute um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort verweilt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 24. November und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Items.

Wir verraten euch, wo Xur sich versteckt hat

Was hat Xur im Angebot? Bringt Xur diesmal starke Ausrüstungsteile mit? Oder vielleicht sogar ein begehrtes Waffen-Exotic?

Wir werfen gemeinsam einen Blick auf sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse an diesem Wochenende verkauft.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Der mysteriöse Händler ist an diesem Wochenende auf Nessus im Gebiet „Wächtergrab“ zu finden. Schaut auf dem Baum in der Nähe von Cals Barke nach.

Standort von Xur

Xurs Inventar vom 20.11. bis zum 24.11. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Himmelsbrennereid – Scout-Gewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Synthozeps – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +7

Erholung: +10

Disziplin: +2

Intellekt: +15

Stärke: +13

Gesamt: 61

Jäger: Äonenflink – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +15

Erholung: +11

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +13

Gesamt: 62

Warlock: Karnstein-Armbinden – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +15

Erholung: +9

Disziplin: +6

Intellekt: +17

Stärke: +6

Gesamt: 61

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für Exotischen Code

Hier führt euch Nexxoss Gaming wie gewohnt zu Xur und durch sein Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris)

Was ist mit den Trials? Die Trials of Osiris wurden von Bungie abgesagt und werden auch an diesem Wochenende nicht stattfinden. Der Entwickler hat eine Pause bis zum 27. November angekündigt.