Heute, am 16. April könnt ihr Xur in Destiny 2 finden. Wir schauen, welche exotischen Waffen und Rüstungen das mysteriöse aber freundliche Nudelgesicht euch mitbringt. Ihr findet hier auch alles zu den aktuellen Trials of Osiris und warum es bald reichlich Action geben soll.

So will Destiny 2 für Action sorgen: Die Season 13 von Destiny 2 hat aktuell ein Content-Tief erreicht. Bis frische Inhalte im Mai kommen, ist aber noch nicht das ganze Pulver verschossen. Schon ab dem 20. April steht ein Event an: die Hüter-Spiele 2021.

Das Besondere am Event ist, dass die 3 Hüter-Klassen im direkten Wettkampf zueinander stehen. Titanen, Warlocks und Jäger kämpfen untereinander um Ruhm und Loot, statt gemeinsam gegen Aliens. Je nach Leistung eurer Klasse ändert sich die Belohnungen. Stellt euch das ganze wie Olympische Spiele vor, inklusive Medaillen und Siegerehrungen.

In den nächsten Wochen will Bungie die Stimmung also damit anheizen, dass ihr mit euren Verbündeten im Duell steht. Damit ihr euch in der neuen Event-Playliste einen Vorteil verschaffen könnt, findet ihr bei uns auf MeinMMO für jede Klasse in Destiny 2 einen starken Build.

Die Hüterspiele starten natürlich genau dann, wenn Xur sich verabschiedet. Bevor es so weit ist, lasst uns also einen Blick auf die Exotics des kultigen NPCs werfen.

Alle Infos zu Xur am 16. April 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Punkt 19:00 Uhr ist freitags Xur-Time. Dann lässt sich der Händler auf einem zufälligen Planeten nieder. Dort findet ihr Xur bis zum Weekly Reset am Dienstag, also am 20. April um 19:00 Uhr.

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft euch exotische Waffen und Rüstungen. Die Items ändern sich jede Woche. Mit etwas Glück verkauft er genau das Exotic, das in eurer Sammlung fehlt oder eine Rüstung mit perfekten Statuswerten.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur im Turm. Schaut ganz hinten im Hangar vorbei:

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 16.04. bis zum 20.04. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Der Jadehase – Scoutgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Äscherne Totenwache – Handschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +9

Erholung: +17

Disziplin: +6

Intellekt: +13

Stärke: +9

Gesamt: 60

Jäger: Glücksbeere – Handschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +13

Erholung: +8

Disziplin: +6

Intellekt: +9

Stärke: +16

Gesamt: 65

Warlock: Sternfeuerprotokoll – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +7

Erholung: +16

Disziplin: +2

Intellekt: +7

Stärke: +22

Gesamt: 63

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Wollt ihr Xur und seine Exotics im Video bewundern, findet ihr hier wie immer den Beitrag von Nexxoss Gaming:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 16.04. – 20.04.

Welche Karte ist aktiv? Der Endgame-PvP-Modus Trials of Osiris wird jede Woche auf nur einer Karte gespielt. Diesmal ist die enge Map “Der Kessel” (eng. Cauldron) aktiv.

Der Kessel

Denkt dran, dass ihr mit dem Endgame-Beutezug von Saint-14 nur fürs mitmachen (oder “durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege erhalten. Zusammen mit der aktuellen Map listen wir euch hier den gesamten Loot der Woche auf.

3 Siege oder Endgame-Beutezug: Igneous-Hammer (Handfeuerwaffe) – Das ist die wohl stärkste Waffe aus den Trials, sie zu holen, lohnt sich also richtig: Kaum einer will sich Trials in Destiny 2 antun – Waffe sorgt für Spieler-Rekord

5 Siege: Klassengegenstand

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 16. April um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 20. April um 19:00 Uhr. Direkt im Anschluss starten dann die Hüter-Spiele.

