Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 05.06.

Heute, am 05.06., ist in Destiny 2 wieder einmal Xur-Tag. Doch wohin hat es den Exotic–Händler diesmal verschlagen? Wir verraten euch alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert gerade in Destiny 2? Aktuell geht es in Destiny 2 mit großen Schritten in Richtung Season 11, welche laut Bungie auch nicht verschoben wird.

Am 9. Juni ist es soweit und endlich wissen wir mehr darüber, was sich in der neuen Season so alles ändern wird. Denn viele Patch Notes für das Updates 2.9.0 sind jetzt bekannt. Außerdem veröffentlichte Bungie einen Teaser-Trailer, der mit dem Mond Europa, eine neue Location andeuten könnte – ob diese jedoch schon in Season 11 oder erst in der großen Herbst-Erweiterung eine Rolle spielt erfahren wir wohl erst nächste Woche.

Doch heute bleibt erstmal noch alles beim Alten und wir schauen uns das letzte Angebot von Xur in Season 10 an.

Alle Infos zu Xur am 5. Juni 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht das Nudelgesicht heute um 19:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort verweilt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 9. Juni, und verkauft interessierten Hütern seine Exo-Waren.

Ob Xur zum Season-Ende was Besonderes dabei hat?

Was hat Xur im Angebot? Welche Waffe hat Xur an diesem Wochenende im Gepäck? Und sind seine Ausrüstungsteile zu gebrauchen?

Wir besuchen den mysteriösen Händler und schauen uns sein Inventar genau an.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr könnt das Nudelgesicht an diesem Wochenende auf Titan im Gebiet „Das Rigg“ finden.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 05.06. bis zum 09.06. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: SUROS-Regime – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Handfest – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +14

Erholung: +6

Disziplin: +12

Intellekt: +2

Stärke: +12

Gesamt: 52

Jäger: St4mp-F3R – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +6

Erholung: +2

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Warlock: Klauen des Ahamkara – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +10

Erholung: +8

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 48

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 05.06. – 09.06.

Welche Karte ist aktiv? Aktuell läuft bei den Trials die Map „Burnout“.

Aktuelle Trials-Karte: Burnout

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen starten heute, am 5. Juni, und laufen bis zum Weekly Reset am 9. Juni.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.